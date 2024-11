"Handlungsunfähig": So schlecht steht es um Wendy Williams

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin Wendy Williams (60) kämpft seit 2023 mit frontotemporaler Demenz und Aphasie. Laut ihrer Vormundin, Anwältin Sabrina Morrissey, sei Wendy nunmehr "kognitiv beeinträchtigt und dauerhaft handlungsunfähig". Diese erschütternde Nachricht ist einem Memo, das Page Six vorliegt, zu entnehmen. Sabrina reichte es im Rahmen des laufenden Rechtsstreits, in dem es um die Dokumentation über Wendys Leben nach dem Ende ihrer Show geht, am Dienstag, dem 12. November, bei Gericht ein.

Der besagte Film mit dem Titel "Where Is Wendy Williams?" wurde im Februar veröffentlicht und beleuchtet Wendys Gesundheitsprobleme sowie die gerichtliche Betreuung, die seit April 2022 besteht. Sabrina erhebt in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe gegen das Medienunternehmen A+E Networks: Die Anwältin behauptet, dass Wendy zum Zeitpunkt der Dreharbeiten nicht in der Lage gewesen sei, ihre Zustimmung zu geben, und dass die Produktion sie in einem verletzlichen Zustand ausgenutzt habe. Aus diesem Grund fordert sie eine Entschädigung und bemüht sich darum, bestimmte Teile des Gerichtsverfahrens zum Schutz von Wendys Privatsphäre zu versiegeln.

Wendy wurde durch ihre offene und direkte Art als Radio- und Fernsehmoderatorin bekannt. Mit "The Wendy Williams Show" erreichte sie ein Millionenpublikum und beeinflusste die Popkultur mit ihrem berühmten Gruß "How you doin'?". Abseits der Kameras hatte sie jedoch mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, darunter Morbus Basedow, Lymphödemen und Alkoholmissbrauch. Wendy ist Mutter eines Sohnes und zeigte sich in Bezug auf ihr Privatleben stets offen. Fans und Weggefährten hoffen nun, dass sie die Unterstützung und Pflege erhält, die sie benötigt, und erinnern an die positiven Momente, die sie in der Unterhaltungsbranche geschaffen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, US-amerikanische Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Juli 2017