Intime Einblicke: Pietro Lombardi verteilt Sextipps im Netz

Pietro Lombardi (32) ist für seine Fans da – ganz egal, worum es geht. Auf Instagram widmet sich der Sieger der achten DSDS-Staffel daher den Bettgeschichten und -problemen seiner Anhänger und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Dabei gewährt der Sänger ganz nebenbei tiefe Einblicke in sein eigenes Schlafzimmerleben. So berichtet ein Fan, sein Partner habe keine Lust auf Experimente mit Sexspielzeug und Co. Pietro macht daraufhin deutlich: "Wenn ich der Mann wäre, hätte ich auf Experimente auch keinen Bock. Du kannst von deinem Mann nicht verlangen, dass er das Spiel mitmacht."

Ein weiterer Fan verrät, dass seine Ehe seit der Geburt des gemeinsamen Kindes ein wenig eingeschlafen sei. Auch dieses Problem kann Pietro gut nachempfinden. Er erklärt, dass sich der Fokus nun mal ändere, sobald man Nachwuchs hat – der Schlafmangel erledige dann den Rest. "Irgendwann geht die Phase auch vorbei, vertraut mir, ich habe drei Kinder", beschwichtigt Pietro den besorgten Fan und witzelt: "Die letzten zwei Monate war das Einzige, was ich abends im Bett hatte, ein Fuß von Leano im Gesicht."

Sohnemann Leano braucht aktuell wohl besonders viel Zuneigung von Papa Pietro und Mama Laura Maria Rypa (28) – immerhin ist er seit Kurzem großer Bruder. Vor rund drei Monaten kam nämlich Baby Amelio zur Welt. Wie groß der Wonneproppen bereits geworden ist, teilte Laura Maria in der vergangenen Woche in einem niedlichen Post mit den Fans im Netz.

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen

