Jennifer Garner trauert um geliebte Familienhündin Birdie

Jennifer Garner (52) hat den Verlust ihres geliebten Fellnase Birdie bekannt gegeben, sieben Monate nachdem auch ihr Vater gestorben ist. Am Mittwoch teilte die Schauspielerin auf Instagram mit, dass ihre neun Jahre alte Golden-Retriever-Hündin verstorben sei. Birdie hatte sich am vergangenen Donnerstag unwohl gefühlt. Kurz darauf erfuhr Jennifer, dass ihre treue Begleiterin am Ende ihres Lebens stand. Zusammen mit ihrer Tochter Violet, die gerade aus dem College zurückgekehrt war, konnte sie sich von Birdie verabschieden und ihr für die gemeinsame Zeit danken.

In ihrem emotionalen Beitrag schrieb Jennifer, dass Birdie bis zur Rückkehr von Violet gewartet habe, um sich zu verabschieden. "Der Tierarzt sagte uns, dass Hunde oft warten, bis ihre Person vom College nach Hause kommt, und wir glauben, dass Birdie genau das getan hat", erklärte sie auf Instagram. Birdie war ein wichtiger Teil der Familie und liebte es, vorgelesen zu bekommen und in Jennifers "Pretend Cooking Show" aufzutreten. Sie war auch ein zertifizierter Therapiehund und besuchte regelmäßig Kinder im Krankenhaus.

Birdie kam in die Familie, als Violet zehn Jahre alt war und sich schon lange einen eigenen Hund gewünscht hatte. Jennifer teilte oft Fotos und Videos von Birdie auf ihren Social-Media-Kanälen und zeigte die enge Bindung zwischen ihnen. Neben Birdie hat Jennifer weitere Haustiere, darunter den Hund Kitty und die Katze Moose. In dieser schweren Zeit findet die Familie Trost in den schönen Erinnerungen an Birdie und die Freude, die sie ihnen in den letzten neun Jahren gebracht hat.

Instagram / jennifergarner Jennifer Garners Hündin Birdie

Instagram / jennifergarner Jennifer Garner und ihre Hündin Birdie genießen gemeinsame Zeit, 2024

