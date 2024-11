Kelly Clarksons Kids sind unglücklich über ihr Dating-Leben

Kelly Clarkson (42) hat enthüllt, dass ihre Kinder River (10) und Remington nicht begeistert davon sind, dass sie nach der Scheidung von deren Papa Brandon Blackstock (47) wieder jemanden daten könnte. Während eines Auftritts beim Radiosender KOST 103.5 plauderte die "Breakaway"-Sängerin aus, dass ihre Sprösslinge immer wieder das Thema ansprechen und flehen: "Bitte, wir wollen nicht, dass du mit jemand anderem zusammen bist." Für die Musikerin sei es verständlich, dass es für ihren Nachwuchs schwer ist, sich ihre Mutter mit jemand anderem als ihrem Vater vorzustellen.

Obwohl Kelly das Single-Leben momentan sehr genießt, betonte sie, dass sie den Wünschen ihrer Kinder nicht unbedingt folgen wird, wenn es um ihr Liebesleben geht. "Ich habe ihnen gesagt: 'Hey, ich liebe euch, aber Mama braucht auch Liebe'", verriet sie. Die Grammy-Gewinnerin stellte jedoch auch klar, dass sie derzeit nichts Ernstes sucht und keine Eile hat, wieder in eine Beziehung zu gehen. Ihre Priorität liegt auf ihrer Familie und auf ihrem eigenen Wohlbefinden.

Kelly reichte 2020 nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Ex Brandon ein. Die Trennung war für die Familie eine Herausforderung, doch die Sängerin konzentriert sich darauf, ihren Kindern Stabilität und Liebe zu bieten. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Musikerin und Moderatorin ist Kelly bekannt für ihre offene Art, über persönliche Themen zu sprechen. Zuletzt gestand sie, dass sie es "unangenehm" findet, zu daten: "Ich werde so nervös! Es ist peinlich", erklärte sie in ihrer Sendung "The Kelly Clarkson Show".

Getty Images Kelly Clarkson und ihr Sohn im Januar 2024

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

