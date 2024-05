Nach Scheidung: Kelly Clarkson hat noch immer Dating-Ängste

Zwei Jahre sind seit der Scheidung von Kelly Clarkson (42) und ihrem Ex-Ehemann Brandon Blackstock (47) schon ins Land gezogen. Eigentlich könnte die Grammy-Gewinnerin ihr Single-Dasein also in vollen Zügen genießen. In der nach ihr benannten Sendung "The Kelly Clarkson Show" gestand die Sängerin allerdings im Gespräch mit der Schauspielerin Tiffany Haddish (44) , dass sie es "unangenehm" findet zu daten. "Ich werde so nervös! Es ist peinlich", ergänzte die American Idol-Gewinnerin.

Tiffany startete einen Aufmunterungsversuch, indem sie Dating als lustigen Prozess bezeichnete und aufmunternde Worte für Kelly fand. "Es ist nicht so, dass ich denke, dass ich kein Gewinn bin, ich finde es einfach unangenehm", entgegnete sie daraufhin. Kelly vermutet den Ursprung ihrer Abneigung in ihrer Dating-Historie: "Ich finde nicht, dass ich viele Dates hatte. Ich glaube, das ist das Problem. Vielleicht habe ich es einfach noch nicht oft genug gemacht." Hinzu kommt, dass die "Since You Been Gone"-Interpretin sich allein um ihre beiden Kinder River Rose (9) und Remington Alexander kümmert, für die sie das primäre Sorgerecht hat. "Ich liebe Abenteuer, aber ich will ehrlich sein – es bleibt nicht viel Zeit für Abenteuer, weil ich eine alleinerziehende Mutter bin", begründete Kelly ihre fehlende Zeit für die Partnersuche.

Die Sängerin reichte im Jahr 2020 die Scheidung nach fast sieben Jahren Ehe ein. Seit 2022 gehen Kelly und Brandon offiziell getrennte Wege und liefern sich seitdem eine regelrechte Schlammschlacht vor Gericht. Trotz alledem soll es der Musikerin besser gehen als je zuvor, wie ein Insider im Interview mit People ausplauderte. "Die Scheidung war schwierig, aber sie hat sich schnell erholt und bereut nichts", berichtete die Quelle weiter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern River Rose und Remington Alexander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Kellys Nervosität beim Dating? Völlig verständlich, sie hat ja auch viel um die Ohren. Na ja, ich finde, sie sollte sich nicht so anstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de