Maite Kelly entfacht Gerüchte um neuen Mann an ihrer Seite

Maite Kelly (44) gilt seit ihrem Ehe-Aus und der Trennung von Ex-Mann Florent Raimond (48) vor sechs Jahren als Single. In einem Interview mit Bild macht die Sängerin nun jedoch Andeutungen, dass sie in dieser Zeit einen neuen Mann kennengelernt haben könnte. "Ich sage nicht, ob ich in einer Partnerschaft bin oder nicht. Aber ich war nie eine Frau, die lange auf dem Single-Markt war", betont sie. Sie sei schon immer ein Beziehungsmensch gewesen und habe "nicht viele, aber gute Partnerschaften" gehabt. "Und die Anonymität des Partners war mir heilig – wenn er es so wollte", fügt der Schlagerstar hinzu.

Demnach ist es also gut möglich, dass Maite einen Mann an ihrer Seite hat, ihr Liebesleben jedoch aus der Öffentlichkeit heraushält. Obwohl sie aus ihrem Beziehungsstatus ein Geheimnis macht, verrät die 44-Jährige, welche Art von Mann ihr Interesse weckt und was sie in einem potenziellen Partner sucht. "Ich hatte nie ein Beuteschema. Das Aussehen war mir nicht wichtig, auch wenn ich in meiner Ehe mit einem sehr schönen Mann verheiratet war", offenbart die ehemalige DSDS-Jurorin und ergänzt: "Ich habe immer die inneren Werte eines Menschen zuerst geliebt. Attraktiv ist für mich ein Mann, der in sich ruht. Da kann ich mich anlehnen."

Maite war von 2005 bis 2018 mit Florent verheiratet. Da für die beiden aufgrund ihrer Religion eine Scheidung nicht infrage kam, ließen sie ihre Ehe annullieren. Doch das Liebes-Aus und ihr offizielles Single-Dasein hält die "Heute Nacht für immer"-Interpretin nicht davon ab, weiterhin daran zu glauben, irgendwann noch den richtigen Mann zu finden. Das machte sie erst kürzlich gegenüber schlager.de deutlich. "Mit der richtigen Person ist es möglich, sich zu öffnen", erklärte das einstige Kelly Family-Mitglied, auch wenn es heutzutage ein "kleines Wunder sei", als Single einen anderen Single kennenzulernen und sich "riechen" zu können.

Getty Images Maite Kelly im März 2019

Getty Images Florent Raimond und Maite Kelly im Juli 2013

