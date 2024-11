Mick Schumacher beendet seine Formel-1-Karriere bei Mercedes

Das war's für Mick Schumacher (25). Der Sohn von Michael Schumacher (55) konnte in der Formel 1 nicht an die Erfolge seines Vaters anknüpfen und verlässt die Rennserie. Wie Mercedes in einer Pressemitteilung erklärte, ging diese Entscheidung von dem Blondschopf aus. "Das Team kann bestätigen, dass Reservefahrer Mick Schumacher sich entschieden hat, seine Rolle zum Ende der Saison 2024 aufzugeben", hieß es in der Stellungnahme. Der Athlet dankte dem Konzern und begründete seine Entscheidung mit den Worten: "Diese Autos fahren zu sehen und nicht selbst im Cockpit zu sitzen, ist hart. [...] Ich möchte mich voll auf die sportliche Seite des Motorsports konzentrieren. Letztendlich ist es der Rennsport, den man als Fahrer betreiben will. Es sind die Rennen, die einem das Gefühl geben, das man liebt."

Aus diesem Grund hat sich Mick entschieden, seine Talente in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft unter Beweis zu stellen. In der vergangenen Saison probierte sich der Sportler erstmals in diesem Bereich aus und konnte einige Erfolge verbuchen. Als Fahrer für das Team Alpine Endurance wird er sich nun voll auf die Hypercar-Klasse konzentrieren. Auf Instagram teilte der 25-Jährige dies nur eine Stunde nach der Bekanntgabe seines finalen Formel-1-Exits mit. "Wir hatten ein großartiges erstes Jahr zusammen, und ich bin entschlossen, dazu beizutragen, dass die Leistung des Programms im zweiten Jahr noch besser wird", freute sich der Geschwindigkeitsfanatiker.

Die Leidenschaft für den Motorsport wurde Mick in die Wiege gelegt. Als Sohn des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters trat er in große Fußstapfen. Trotzdem hat der Freund von Laila Hasanovic stets betont, dass er von seinem berühmten Papa nie unter Druck gesetzt wurde. "Papa hat mir nie diesen Druck gemacht. Er hatte ein gutes Gefühl dafür, zu sagen, denk jetzt gar nicht mehr darüber nach", berichtete er vergangenes Jahr in der Sendung "Hardenacke trifft...".

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Getty Images Michael Schumacher im September 2009

