Nach Memoiren: So geht Cher an ihr letztes Studioalbum heran

Cher (78) kündigte erst kürzlich ihr allerletztes Album an. Die Sängerin, die sich derzeit auf Tour für ihre Autobiografie "Cher: The Memoir, Part One" befindet, verrät jetzt, schon bald mit dem Prozess für ihre neue Platte anzufangen. "Wir beginnen mit der Arbeit an dem finalen Album, wenn ich das Buch los bin", scherzt sie zu Gast in "The Graham Norton Show" und fügt hinzu: "Man soll in diesem Alter nicht mehr singen, und ich hoffe, dass ich es schaffe und die Töne treffe."

Die "Believe"-Interpretin brachte im Oktober vergangenen Jahres ihr Album "Christmas" heraus – und hofft nun, trotz ihres Alters auch mit ihrem nächsten und letzten Studioalbum noch einmal abliefern zu können. "Bei dem Weihnachtsalbum habe ich gute Arbeit geleistet und ich bete, dass ich es wieder schaffen werde", betont Cher. Es ist nicht das erste Mal, dass die 78-Jährige Scherze bezüglich ihres Alters macht. Bereits bei der Ankündigung ihrer Platte während eines Konzerts in London witzelte sie: "Ich bin jetzt älter als Dreck, okay? Ich bin die älteste Person in fast jedem Raum, es sei denn, ich bin in einem Altersheim."

Cher machte sich 1965 als weiblicher Part des Duos Sonny and Cher gemeinsam mit ihrem Ehemann Sonny Bono (✝62) einen Namen. Sie erlangte insbesondere durch ihre unverwechselbare Altstimme Bekanntheit. In der Musikindustrie wird der Weltstar häufig als "Göttin der Popmusik" bezeichnet und durfte sich im Laufe ihrer Karriere auch als Solokünstlerin über viele Emmy-, Grammy- und Golden Globe-Auszeichnungen freuen. Zuletzt veröffentlichte sie ihre Memoiren "Cher: The Memoir, Part One", in denen sie intime Einblicke in ihr Leben teilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher mit ihrem Ehemann Sonny Bono, auch bekannt als Sonny und Cher, im August 1966

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige