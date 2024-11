Neuanfang mit neuem Look: Ellen DeGeneres trägt dunkles Haar

Im Leben von Talkshow-Legende Ellen DeGeneres (66) hat sich einiges geändert. Vergangenen Juli schockierte sie ihre Fans mit der Ankündigung, nach ihrer "Ellen's Last Stand...Up"-Tour ihre Karriere endgültig an den Nagel zu hängen. Inzwischen hat sie nicht nur dem Showbusiness, sondern auch den USA den Rücken gekehrt und ist mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi (51) nach England gezogen. Ein Instagram-Video eines Pubs enthüllt nun noch eine Veränderung an Ellen: Die Komikerin hat eine neue Haarfarbe! Anstatt ihrer charakteristischen blonden Frisur trägt sie ihr kurzes Haar jetzt dunkel.

Gemeinsam mit ihrer Frau und weiteren Freunden genießt die 66-Jährige ein intimes Live-Konzert von The Corrs in der kultigen englischen Kneipe. In einem Video, das von einer ihrer Begleiterinnen aufgenommen wurde, sieht man erst die Band und dann die Frauengruppe, die enthusiastisch mitsingt. Mittendrin die dunkelhaarige Ellen, die sympathisch in die Kamera winkt. Dass sich die TV-Bekanntheit ausgerechnet diese Bar für einen gemütlichen Abend ausgesucht hat, ist wohl kein Zufall. The Farmer's Dog Pub in den Cotswolds gehört dem britischen Fernsehmoderator Jeremy Clarkson (64). Wie eine Quelle gegenüber dem Kurier verriet, waren unter anderem auch die Musiker James Blunt (50) und Natalie Imbruglia (49) sowie die Schauspielerin Lisa Hogan mit am Start.

Bereits im Mai 2022 beendete die Moderatorin nach 3200 Folgen die nach ihr benannte Kult-Talkshow. Letztendlich soll aber die Wiederwahl von Donald Trump (78) zum Präsidenten der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, der Ellen und Portia dazu bewegte, nach England aufs Land zu ziehen. Laut einem Insider gegenüber TMZ sei das Paar nach der Wahl "sehr desillusioniert gewesen" und habe beschlossen, "schnellstmöglich das Land zu verlassen". Ihr Anwesen in Montecito, Kalifornien, soll zum Verkauf stehen.

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im Januar 2020

