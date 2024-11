Iris Klein reagiert gelassen auf Liebes-Outing von Ex Peter

Iris Klein (57) bleibt cool. Erst vor wenigen Tagen ließ sich die Mutter von Daniela Katzenberger (38) ganz offiziell von ihrem Ehemann Peter Klein (57) scheiden. Nur einen Tag darauf machte dieser dann seine neue Beziehung mit Yvonne Woelke (45), seiner angeblichen Affäre, öffentlich – was Iris aber überhaupt nicht überrascht. "Alles, was euch jetzt so schockt, weiß ich ja schon seit fast zwei Jahren. Endlich glaubt mir auch der Letzte hier", schreibt die Promi Big Brother-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story und beteuert zusätzlich: "Ich hatte von Anfang an recht."

Die Ehe von Iris und Peter zerbrach vor zwei Jahren, als das Gerücht umging, der TV-Star hätte sie mit Yvonne am Set vom Dschungelcamp betrogen. Immer wieder beteuerten die beiden ihre Unschuld und meinten, sie seien nur gute Freunde. Iris wollte das aber nie glauben und lieferte sich einen öffentlichen Rosenkrieg mit Peter und seinem angeblichen Seitensprung. Mittlerweile ist Iris aber selbst wieder vergeben und glücklich mit ihrem Stefan Braun.

In einem Interview mit spot on news sprachen Peter und Yvonne über ihre frische Beziehung. Dabei wollten sie auch betonen, dass sie zunächst nur Freunde gewesen seien und sich romantische Gefühle erst vor wenigen Monaten entwickelt hätten. "Es hat bei uns beim Schlagermove in Hamburg gefunkt und wir haben beide gemerkt, dass das, was wir füreinander empfinden, doch mehr ist als Freundschaft. Seit der Zeit sind wir zusammen", erklärte Peter.

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke

ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein beim Eric Sindermann vs Jörg Hansen VIP Boxing Match

