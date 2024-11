Rekord: "Vaiana 2" erfolgreichste Disney-Animations-Preview

"Vaiana 2" hat bereits vor seinem offiziellen Start in den Kinos einen Rekord aufgestellt. Der Film kam in den USA am 27. November in die Kinos. Doch schon bei den Previews am Vortag verzeichnete er beeindruckende Einnahmen von 13,15 Millionen Euro. Der Animationsfilm legte damit das erfolgreichste Preview-Ergebnis der Disney Animation Studios aller Zeiten hin. Der Kinostart fiel dabei nicht wie sonst auf einen Freitag, sondern auf einen Mittwoch, da in den USA das lange Thanksgiving-Wochenende bevorstand und die Preview somit auf einen Dienstag fiel.

Die beeindruckenden Zahlen der Previews übertreffen die Vorführungen anderer Disney-Hits wie "Alles steht Kopf 2", der in diesem Jahr knapp 12,4 Millionen Euro einspielte, und "Toy Story 4" mit 11,4 Millionen Euro. Wie Kinostarts.de berichtet, konnte nur "Die Unglaublichen 2" aus dem Jahr 2018 mit 17,6 Millionen Euro ein noch besseres Preview-Ergebnis erzielen – dieser stammt aber aus den Disney Pixar Studios. Aufgrund des Thanksgiving-Wochenendes, das in den USA traditionell für erhöhte Kinobesuche sorgt, wird erwartet, dass "Vaiana 2" nicht nur mit den Preview-Zahlen Rekorde brechen wird. Aktuellen Prognosen zufolge könnte der Film nach den Feiertagen rund 162 Millionen Euro eingespielt haben und damit den bisherigen Thanksgiving-Rekordhalter "Die Eiskönigin 2" ablösen. 2019 erzielte dieser 119 Millionen Euro.

In "Vaiana 2", der im Original "Moana 2" heißt, kehren Auli'i Cravalho (24) als Vaiana und Dwayne "The Rock" Johnson (52) als Halbgott Maui zurück und erleben neue Abenteuer auf hoher See. Auli'i, die bereits im ersten Teil die Titelheldin sprach, ist für ihre kraftvolle Stimme und ihre Verbindung zur polynesischen Kultur bekannt. Im Deutschen leiht die Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26) Vaiana ihre Stimme, wie schon im ersten Teil. Maui wird allerdings nicht mehr von Andreas Bourani (41), sondern von David Mayonga gesprochen. In Deutschland startete der Film am 28. November.

Getty Images Auli'i Cravalho und Dwayne Johnson, "Vaiana 2"-Premiere

Getty Images Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

