So herausfordernd war der "Vaiana 2"-Credit-Song für Sophia

Ab dem 28. November läuft die Fortsetzung von "Vaiana". Der deutsche Abspannsong des Disney-Animationsfilms mit dem Titel "Ich wag den Schritt" wird von Sophia gesungen. Im Interview mit Promiflash verriet die Sängerin auf der "Vaiana 2"-Premiere in Berlin, warum der End-Credit-Song nicht ganz ohne für sie war. "Die größte Herausforderung war, glaube ich, diese ganze Emotion in die Stimme zu legen und dann durch den Song zu transportieren", erklärte sie und begründete daraufhin: "Wenn die Leute den Song im Film hören oder im Kino, dann ist ja der Film schon gelaufen sozusagen."

Im Gespräch plaudert die 29-Jährige zudem aus, was ihr am meisten Freude bei der Produktion bereitet hat: "Beim Einsingen hat mir am meisten die Stelle Spaß gemacht: 'Ich bin Vaiana'. Das ist das Finale des Songs sozusagen und das hat richtig, richtig viel Bock gemacht." Und inwiefern hat sie sich in manchen Charaktereigenschaften von der abenteuerlustigen Protagonistin wiedergefunden? "Ich bin auf jeden Fall auch ein bisschen dickköpfig. Ich mache immer gerne so mein Ding, auch wenn andere Leute sagen: 'Nein, mach es lieber nicht'", gab Sophia mit einem Schmunzeln preis.

2012 nahm Sophia, die bürgerlich Sophia Bauckloh heißt, an der neunten Staffel von DSDS teil. Dort schaffte sie es bis in den Recall auf den Malediven. Kurz vor der ersten Liveshow musste sie die Castingshow allerdings verlassen. Seit 2021 veröffentlicht die Musikerin ihre selbst komponierten Songs auf dem Videoportal TikTok und dem sozialen Netzwerk Instagram – mit Erfolg. Inzwischen hat Sophia sich dort eine erstaunliche Community von einer halben Million Follower [Stand: 26. November 2024] aufgebaut.

Disney Szene aus "Vaiana 2"

Getty Images Lina Larissa Strahl, Tim Johnson und Sophia Bauckloh "Sophia", November 2024

