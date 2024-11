Dwayne Johnson trägt einen Bodysuit in "Vaiana"-Verfilmung

Dwayne "The Rock" Johnson (52) hat ein überraschendes Geheimnis enthüllt, was seine Rolle in Vaiana betrifft: Bei den Dreharbeiten zur Realverfilmung des Disney-Films trägt der Schauspieler einen maßgeschneiderten Bodysuit, um den muskelbepackten Halbgott Maui darzustellen. "Das sind jeden Tag ein paar Stunden Verwandlung, wenn man den Anzug anzieht", plauderte er während eines Interviews mit Extra aus, nachdem Paparazzi-Fotos aufgetaucht waren. "Wir haben draußen gedreht, und als die Bilder auftauchten, dachte ich: 'Mist, wir wurden erwischt'", erinnerte sich der Hollywoodstar.

Der Körperanzug, den Dwayne anhat, ist mit den charakteristischen Tribal-Tattoos des Halbgottes verziert, die den Look vervollständigen. Dass trotz der vorab veröffentlichten Schnappschüsse nicht jedem auffiel, dass der Filmdarsteller einen Bodysuit trägt, erleichtert ihn, wie er gegenüber seinem Interview-Partner verriet: "Das ist ein Anzug, bei dem es lange gedauert hat, ihn anzuziehen. Ich bin so froh, dass du gesagt hast: 'Du hast zugelegt', denn wenn du meinst, dass ich zugelegt habe, bedeutet es, dass du den Anzug nicht bemerkt hast."

Neben seiner Karriere als Schauspieler und Performer ist Dwayne auch ein engagierter Familienvater. Er teilt sein Leben mit seiner Frau Lauren Hashian (40), mit der er zwei jüngere Töchter, Jasmine und Tiana, hat. Sie bekamen sogar kleine Sprechrollen im Animationsfilm "Vaiana 2". Darüber hinaus ist Dwayne der Vater einer erwachsenen Tochter namens Simone Johnson, die aus einer früheren Ehe stammt.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

Getty Images Tiana Johnson, Lauren Hashian, Dwayne Johnson, Jasmine Johnson und Ata Johnson

