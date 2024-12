Skurril: Darum heißt Disneys Hit "Moana" in Europa "Vaiana"

Seit dem 28. November läuft der zweite Teil von "Vaiana" auf den Kinoleinwänden rauf und runter. Disneys polynesische Prinzessin hat viele Fans auf der ganzen Welt begeistert. Doch während sie hierzulande als "Vaiana" bekannt ist, trägt sie im Original den Namen "Moana". Aber warum wurde der Titel für Europa geändert und welche Bedeutung steckt hinter dem Namen? Dafür gibt es viele Gründe, doch der signifikanteste ist wohl dieser hier: Sollten Europäer, insbesondere in Italien, im Netz nach "Moana" suchen, werden sie höchstwahrscheinlich auf Moana Pozzi stoßen – eine Pornodarstellerin. Das verriet Davide Romani, der Marketing-Chef von Disney Italien, gegenüber Variety.

Hinzu kommt, dass "Moana" in einigen europäischen Ländern markenrechtlich geschützt ist. Auch hier findet sich der Ursprung erneut bei der Pornodarstellerin. Vor rund 15 Jahren erschien nämlich eine Miniserie namens "Moana", die von der Erotikdarstellerin handelt. Durch die Namensänderung in Vaiana geht allerdings auch die ursprüngliche Bedeutung flöten: Der einstige Name Moana stammt nämlich aus dem polynesischen Sprachraum und wird meist mit Meer oder Ozean übersetzt. Wie passend für die Titelfigur, die die offene See rufen hört und sich auf ein Abenteuer über das blaue Nass begibt. Dennoch trifft auch der Name "Vaiana" die Thematik des Films und wird häufig mit "Mädchen aus dem Wasser" übersetzt.

Kurz vor dem offiziellen Kinostart in den USA stellte "Vaiana 2" mit seinen Previews einen beeindruckenden Rekord auf: Schon der 27. November lockte die Zuschauer in Scharen an und bescherte den Disney Animation Studios Einnahmen in Höhe von 13,15 Millionen Euro. Diese Summe stellte das erfolgreichste Preview-Ergebnis der Studios aller Zeiten dar, wie unter anderem Kinostarts.de berichtete. Der für Disney eher untypische Starttermin an einem Mittwoch, bedingt durch das lange Thanksgiving-Wochenende, erwies sich somit als clevere Entscheidung. Immerhin konnten die Fans somit schon am Dienstag in das neueste Abenteuer der polynesischen Prinzessin eintauchen.

Getty Images Auli'i Cravalho und Dwayne Johnson, "Vaiana 2"-Premiere

Getty Images Auli'i Cravalho, "Vaiana"-Synchronsprecherin

