Diese Infos gibt es zur Live-Action-Adaption von "Vaiana"

Disney-Fans dürfen sich freuen! Nachdem erst kürzlich der zweite Teil von "Vaiana" veröffentlicht wurde, wird es in nicht allzu ferner Zukunft auch eine Live-Action-Adaption des beliebten Animationsstreifens geben. Die Aufregung ist wohl groß – wie kino.de berichtet, müssen sich die Zuschauer bis dahin aber noch ein kleines bisschen in Geduld üben: Zwar haben die Dreharbeiten bereits zwischen Juli und November sowohl in Atlanta als auch auf Hawaii stattgefunden, die Realverfilmung soll aber trotzdem erst am 9. Juli 2026 auf die Kinoleinwände kommen.

Die Hauptrolle der Titelheldin Vaiana übernimmt Catherine Laga’aia, die bereits im vergangenen Jahr eine kleinere Rolle in der Serie "Die verlorenen Blumen der Alice Hart" hatte. Ihr wird aber eine besondere Ehre zuteil: Wie bereits bekannt ist, darf die junge Schauspielerin an der Seite des Hollywoodstars Dwayne "The Rock" Johnson (52) spielen, der in die Rolle des Halbgottes Maui schlüpft. Außerdem ist bekannt, dass der neuseeländische Schauspieler John Tui als Chief, die "The Expanse"-Darstellerin Frankie Adams als Sina und der "Mysterious Mermaids"-Star Rena Owen als Großmutter Tala zu sehen sein werden.

"Vaiana" erschien im Jahr 2016 und erzählt die Geschichte eines mutigen polynesischen Mädchens, das sich auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihr Volk zu retten. Bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lieh Dwayne dem charismatischen Maui seine Stimme – und zeigte erst kürzlich, dass er auch in der Realverfilmung wie für diese Rolle gemacht ist. Auf Aufnahmen, die der Daily Mail vorliegen, trug der einstige WWE-Wrestler die Haare lang, während seinen Oberkörper unzählige Tattoos zierten. Darüber hinaus schien er mit seiner Verwandlung eine Menge Spaß zu haben: Der 52-Jährige kam aus dem Strahlen nämlich gar nicht mehr heraus.

Instagram / jaylagaaia "Vaiana"-Darstellerin Catherine Laga’aia im September 2024

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im November 2024

