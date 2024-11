Richter lehnt P. Diddys Kaution auf Freilassung erneut ab

Sean John Combs alias P. Diddy (55) muss weiterhin im Gefängnis bleiben: Wie unter anderem TMZ berichtet, hat ein Bundesrichter am Mittwoch, dem 27. November, seinen Antrag auf Freilassung gegen Kaution erneut abgelehnt. Der bekannte Musikmogul erschien vor Richter Arun Subramanian in New York, um zum dritten Mal seine Entlassung zu erwirken. Seit seiner Verhaftung im September sitzt Sean aufgrund von Anklagen im Zusammenhang mit Sexualverbrechen hinter Gittern. Die Entscheidung des Richters basiert auf Bedenken hinsichtlich möglicher Zeugenbeeinflussung und der Sicherheit der Gemeinschaft.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass der 55-Jährige versuchen könnte, Zeugen einzuschüchtern oder zu manipulieren, sollte er auf freien Fuß gesetzt werden. Sie behaupteten, er habe bereits aus der Haft heraus den Versuch unternommen, Zeugen zu kontaktieren und sogar zu erpressen. In Gerichtsunterlagen heißt es laut dem Newsportal: "Das Ziel des Angeklagten ist es, Opfer und Zeugen zu erpressen, um sie entweder zum Schweigen zu bringen oder Aussagen zu erhalten, die seiner Verteidigung helfen." Die Verteidigung bezeichnete den Fall hingegen als "dünn" und schlug ein Kautionspaket in Höhe von umgerechnet rund 47 Millionen Euro vor. Dieses beinhaltete strenge Auflagen wie eine 24-Stunden-Überwachung und eingeschränkten Kontakt ausschließlich über seine Anwälte.

Diddy hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Erfolge gefeiert und vielen Künstlern zum Durchbruch verholfen. Trotz seines beruflichen Aufstiegs wurde sein Privatleben immer wieder von Kontroversen überschattet. Seine langjährige Beziehung zur Sängerin Cassie (38) stand häufig im Fokus der Medien. In der aktuellen Anhörung verwies der Richter auf frühere Vorfälle – darunter angebliche Auseinandersetzungen zwischen ihm und der Sängerin, die seine Entscheidung beeinflussten. Dennoch beteuert er weiterhin seine Unschuld. Sein Prozess ist derzeit für Mai 2025 angesetzt.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy und Cassie im Mai 2017

