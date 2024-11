Sylvie Meis verrät was für sie beim Dating gar nicht geht

Als Love Island-Moderatorin weiß Sylvie Meis (46) bestens über die Abgründe des Datings Bescheid. Red Flags erlebt sie regelmäßig quasi hautnah am Set. Auch privat hat sie in ihrem Liebesleben schon so einiges durchgemacht. Kein Wunder also, dass das Model inzwischen ganz genau weiß, was für sie im Dating ein echtes No-Go ist. Gegenüber Express verrät sie: "Sobald ich merke, dass jemand viel lügt oder Sachen einfach nicht stimmen, ist es für mich vorbei."

Mit Unehrlichkeit könne sie gar nicht umgehen. Mindestens genauso schlimm sei es aber, wenn man sich unnötig rar mache: "Wenn ich jemanden kennenlerne und der drei, vier Tage einfach verschwindet und sich gar nicht meldet, wäre das für mich auch eine Red Flag." Nicht nur für ihre Fans, auch für ihren Sohn habe die Blondine aber immer einen guten Tipp parat. "Immer dem Gefühl folgen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, das ich ihm mitgeben kann, wenn es um Liebe und Beziehungen geht", betont Sylvie.

Das Liebesleben der 46-Jährigen war oft turbulent. Schon zweimal war die Holländerin verheiratet. Von 2005 bis 2013 mit dem niederländischen Fußballprofi Rafael van der Vaart (41). 2020 trat sie mit dem Künstler Niclas Castello vor den Traualtar. Nur knapp zweieinhalb Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Heute pflegt Sylvie aber ein gutes Verhältnis zu ihren Ex-Partnern, wie sie im Interview mit RTL verriet. "Da war immer ein Grund, warum man überhaupt zusammengekommen ist. Ich glaube daran, dass man die Liebe von damals umsetzen kann in Freundschaft."

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian Van der Vaart

Getty Images Sylvie Meis im Februar 2024

