Sylvie Meis sieht Freundschaft mit Ex-Partnern als Geschenk

Das Model Sylvie Meis (46) war bereits zweimal verheiratet. Die Promi-Scheidungen endeten bei der Love Island VIP-Moderatorin jedoch nicht in erbitterten Rosenkriegen. Im Gegenteil: Zu ihren Verflossenen pflegt die ehemalige Spielerfrau noch ein freundschaftliches Verhältnis. Im Interview mit RTL verrät sie nun ihr Geheimnis: Wie klappt das mit der Freundschaft mit dem Ex? "Da war immer ein Grund, warum man überhaupt zusammengekommen ist. Ich glaube daran, dass man die Liebe von damals umsetzen kann in Freundschaft", macht die Let's Dance-Bekanntheit deutlich. Für sie sei die freundschaftliche Beziehung zu ihren Ex-Partnern ein echtes "Geschenk".

Ihr Ex-Mann Niclas Castello, mit dem sie von 2019 bis 2023 gemeinsam durchs Leben ging, sieht das offenbar ganz genauso. Angesprochen auf seine ehemalige Partnerin, kam der Künstler vor wenigen Tagen im Podcast "Die Geissens" aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Sie ist ja wirklich für mich die schönste Frau im ganzen Universum", gestand er und betonte dann: "Wir sind geschieden, das ist richtig. Aber wir sind sehr gut befreundet."

Neben Niclas hat Sylvie noch einen weiteren Ex-Mann. Von 2005 bis 2013 war die Beauty mit dem niederländischen Fußballspieler Rafael van der Vaart (41) liiert. Aus ihrer Ehe ging im Jahr 2006 auch ihr gemeinsamer Sohn Damian (18) hervor. Mit dem Sportler und seiner neuen Partnerin Estavana versteht sich die Moderatorin offenbar blendend. "Wir können wieder Weihnachten miteinander verbringen oder Damians Geburtstag zusammen feiern. [...] Das ist echte Freundschaft. Das ist ein Familiengefühl", berichtete sie im vergangenen Jahr gegenüber Bunte.

Instagram / niclas.castello Das Ex-Paar Niclas Castello und Sylvie Meis

Getty Images Sylvie Meis und Rafael van der Vaart, 2012

