Ähnelt David Ali Rashed seiner Rolle in "Die Discounter"?

Am Mittwoch gingen die neuen Folgen von "Die Discounter" online. Im Rahmen der Premiere der vierten Staffel durfte Promiflash mit David Ali Rashed (22) alias 450er sprechen und wollte wissen, ob es zwischen ihm und seiner Rolle Parallelen gibt. "Auf jeden Fall. Ich persönlich finde, bei Impro-Szenen ist es schon wichtig, oder mir persönlich fällt es leichter, eine Impro-Rolle zu spielen, wenn ich da viel von mir selbst einbringen kann, weil ich dann einfach viel freier in der Figur bin", plauderte der Schauspieler aus.

David, dessen Rolle Samy vielen unter der Bezeichnung 450er bekannt ist, kann sich mit dem jungen Nebenjobber also schon identifizieren und schwärmte im Promiflash-Interview: "Ich finde es total angenehm, dass ich bei Samy schon auch viel von mir oder von einer Facette von mir bedienen kann." Um die Frage schlussendlich zu beantworten, ob es zwischen ihm und seiner Rolle Parallelen gibt, resümierte er: "Deswegen würde ich schon sagen, ja, es gibt auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Es ist vielleicht wie so eine sehr überzogene Facette von mir."

David begeisterte bisher nicht nur diverse Fans bei "Die Discounter", sondern durfte auch schon an der Seite von Emilio Sakraya (28) stehen. In der Netflix-Serie "Tribes of Europa", die eine dystopische Handlung thematisiert, verkörperte der 22-Jährige Elja. Vor allem von Oliver Masucci (55) konnte David enorm viel lernen, wie er in einem Promiflash-Interview von vor drei Jahren verriet: "Wir haben uns echt gut verstanden! Er ist ein spezieller Typ, von dem man aber viel lernen kann." Seine erste Rolle ergatterte der Berliner vor rund acht Jahren im Film "Tigermilch" und durfte seither schon einige andere Projekte abdrehen.

ActionPress "Die Discounter"-Schauspieler, 2022

Getty Images Oliver Masucci, Schauspieler

