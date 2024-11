Brittany Mahomes feiert zweiten Geburtstag von Sohn Bronze

Der vierte Donnerstag im November ist in den USA ein ganz besonderer Tag: Denn traditionell wird dort das Erntedankfest Thanksgiving gefeiert. Brittany (29) und Patrick Mahomes (29) hatten an diesem Tag gleich einen doppelten Grund zur Freude. Am Donnerstag feierten die Sportlerin und der Football-Spieler sowohl Thanksgiving als auch den zweiten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Bronze (2). Die werdende Dreifachmutter teilte auf Instagram Einblicke in die familiären Festlichkeiten. Schon am Vortag schmückte Brittany gemeinsam mit Töchterchen Sterling (3) das Haus mit Luftballons und Luftschlangen für die Feier. "Hast du mir geholfen, für Bronzes Geburtstag zu schmücken?", fragt sie ihre Tochter in einem süßen Clip, die fröhlich "Ja!" antwortet.

Auch das Geburtstagskind kommt in einem der Videos vor. "Wie alt wirst du heute?", fragt Brittany ihren Sohn liebevoll. Doch es dauert etwas, bis die ehemalige Fußballspielerin die Aufmerksamkeit des Kleinkinds für sich gewinnen kann. Irgendwann gelingt es der stolzen Mutter dann doch. "2, 2, 2", ruft der kleine Bronze glücklich in die Kamera. "Der Geburtstag meines Babys!", schreibt die einstige Star-Stürmerin zudem emotional in die Bildunterschrift.

Brittany und Patrick, der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs, sind seit 2020 verheiratet und erwarten derzeit ihr drittes Kind. Ihre Liebesgeschichte begann schon zu Schulzeiten, und seitdem sind sie ein unzertrennliches Paar. Ihre Tochter Sterling wurde im Februar 2021 geboren, ihr Sohn Bronze folgte im November 2022. Derzeit darf sich das sportliche Traumpaar auf ein weiteres Mädchen als Familienzuwachs freuen. Das verkündeten die stolzen Eltern vor einigen Monaten mit einem süßen Gender-Reveal-Clip auf Instagram.

Instagram / brittanylynne Bronze im November 2024

Instagram / patrickmahomes Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern Bronze und Sterling, Halloween 2024

