Iris Klein ist bald bei "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen

Iris Klein (57) ist im Hochzeitsfieber – und das können Fans schon ganz bald im TV mitverfolgen! Allem Anschein nach wird die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin nämlich demnächst in der Brautkleid-Show "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen sein. Das teilte die Mutter von Daniela Katzenberger (38) nun voller Freude in ihrer Instagram-Story mit. In dieser veröffentlichte sie ein kurzes Video, in dem sie im Geschäft "Brautliebe by Chris" zu Gast ist – umgeben von zahlreichen traumhaften Hochzeitskleidern.

Wann die Episode tatsächlich ausgestrahlt wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Inhaber des Ladens freute sich aber total auf den Drehtag mit Iris. "Einen wunderschönen guten Morgen aus dem leeren Brautladen, denn wir drehen heute eine neue Folge für 'Zwischen Tüll und Tränen'. Ach, ich freu' mich so!", schwärmte Chris entzückt in einem Clip auf Instagram. Ob der Realitystar in seinem Laden fündig geworden ist, bleibt jedoch noch offen.

Was die offizielle Bestätigung ihrer Verlobung mit Stefan Braun betrifft, gab es ein ziemliches Hin und Her bei Iris. Nachdem sie diese im August noch dementiert hatte, änderte sich das Ganze nur wenig später: Auf Tochter Danielas Frage, ob ihr Partner Iris einen Antrag gemacht habe, enthüllte die Familienmama in einer Episode der Serie "Daniela Katzenberger" dann doch: "Ja, hat er. In Paris auf dem Eiffelturm!"

