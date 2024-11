Kaum zu glauben: Der erste "Tatort" lief heute vor 54 Jahren

Der Tatort gehört heute fest zur deutschen TV-Landschaft. Für viele Fans ist es Pflicht, sonntagabends den Krimi zu schauen. Was viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben: Die allererste "Tatort"-Folge ist schon ganze 54 Jahre her! Die erste Episode hieß "Taxi nach Leipzig" und wurde am 29. November 1970 ausgestrahlt. Wie beliebt die Fernsehfilme einmal werden würden, ahnte zu dem Zeitpunkt wohl kaum einer. In der Hauptrolle war damals Schauspieler Walter Richter zu sehen. Er spielte Kommissar Paul Trimmel von der Hamburger Kriminalpolizei und verkörperte diesen daraufhin in noch zehn weiteren Folgen.

"Taxi nach Leipzig" stellte den Auftakt zum "Tatort" dar, war aber ursprünglich gar nicht als solcher geplant. Eigentlich sollte es sich um einen unabhängigen Kriminalfilm handeln, doch im Nachhinein entschied der NDR, eine ganze Reihe daraus zu entwickeln. Und worum ging es damals? Kommissar Trimmel konnte den Fall eines toten Jungen nicht vergessen und begann, wieder zu ermitteln. Dank seiner Ermittlungen konnte der Polizist neue Spuren verfolgen, die sogar bis über die Grenzen der damaligen DDR hinausführten. In Erinnerung an diese erste Folge wurde die 1.000. Folge im Jahr 2016 ebenfalls "Taxi nach Leipzig" genannt.

Mittlerweile ermitteln zahlreiche Kommissare im "Tatort". München, Kiel, Köln, Hamburg, Stuttgart – die Liste der Einsatzorte ist lang und die meisten Darsteller sind seit Jahren Kult. Zu den beliebtesten Ermittlern gehört das Duo Thiel (Axel Prahl, 64) und Boerne (Jan Josef Liefers, 60). Ebenfalls viele Fans hat der Kölner "Tatort" mit Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) und Schenk (Dietmar Bär, 63). In den über 50 Jahren Sendezeit mussten die Zuschauer aber auch immer wieder Kommissare verabschieden. In diesem Jahr kehrt zudem Axel Milberg (68) seinem "Tatort" den Rücken. 21 Jahre ermittelte er als Klaus Borowski in Kiel. "Ich bin freier, andere Sachen anzunehmen und über meine Zeit zu verfügen", erklärte der Schauspieler seine Entscheidung gegenüber RTL. Zweimal wird Axel noch im hohen Norden nach Verbrechern suchen – danach ist Schluss.

WDR/Markus Tedeskino Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt, "Tatort"-Darsteller

Getty Images Axel Milberg, TV-Star

