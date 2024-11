Erster Clip: Darauf dürfen sich Stranger Things-Fans freuen

Die Erfolgsserie Stranger Things kehrt im Jahr 2025 mit ihrer fünften Staffel auf Netflix zurück. Am 6. November, dem sogenannten "Stranger Things Day" – dem Tag, an dem Will Byers in der ersten Staffel verschwand –, veröffentlichten die Serienmacher einen aufregenden Teaser. Dieser gibt Fans erste Hinweise darauf, was sie in der finalen Staffel erwarten können. Besonders interessant ist, dass die Handlung einen Zeitsprung von einem Jahr macht und im Herbst 1987 ansetzt. Noah (20), Finn (21), Millie (20), David (49) und Sadie (22) schlüpfen erneut in ihre Rollen und stellen sich gemeinsam neuen mysteriösen Ereignissen in Hawkins, Indiana.

Der Zeitsprung von 18 Monaten, seit die vierte Staffel im März 1986 endete, erscheint sinnvoll, da die jungen Schauspieler mittlerweile älter geworden sind und es unpraktisch wäre, die Geschichte ohne zeitlichen Abstand fortzusetzen. Ross Duffer (40), der zusammen mit seinem Bruder Matt die Serie geschaffen hat, erklärte gegenüber TVLine, dass es ideal gewesen wäre, die vierte und fünfte Staffel direkt hintereinander zu drehen, was jedoch nicht umsetzbar war.

Im neuen Teaser wurden auch die Titel der Episoden der finalen Staffel enthüllt. Die erste Folge trägt den Titel "The Crawl", gefolgt von "The Vanishing of" – wobei der Name der verschwundenen Person geschwärzt wurde. Fans fällt dabei sofort auf, dass es sich hierbei um eine Anspielung auf die allererste Folge "The Vanishing of Will Byers" handelt. Außerdem dürfen Fans sich auf die weiteren Folgen freuen: "The Turnbow Trap", "Sorcerer", "Shock Jock", "Escape From Camazotz" and "The Bridge". Das Finale trägt den Titel "The Rightside Up", was als Gegenstück zum Abschluss der ersten Staffel "The Upside Down" gesehen wird.

Besonders gespannt sind die Fans auf die Rückkehr von Sadies Charakter Max. Nachdem Eleven, gespielt von Millie, sie am Ende der vierten Staffel wiederbelebt hat, blieb Max jedoch im Koma. Als sie in einem Interview mit Variety zu ihrer Rolle in der fünften Staffel gefragt wird, verriet Sadie: "Sie lassen mich gerne rennen, mehr sage ich nicht." Ihre ikonische Szene, in der sie vor dem Monster Vecna flieht, begleitet von Kate Bushs "Running Up That Hill", zählt zu den am meisten bewegenden Momenten der Serie.

