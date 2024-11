Erst 2025: Fans müssen auf "Stranger Things"-Finale warten

Fans von Stranger Things müssen sich noch etwas länger gedulden: Netflix hat offiziell bestätigt, dass die fünfte und letzte Staffel der beliebten Sci-Fi-Fantasy-Serie erst 2025 erscheinen wird. Damit endet das Abenteuer um Eleven, gespielt von Millie Bobby Brown (20), und ihren Freunden in der Kleinstadt Hawkins. Seit dem Start der Serie im Sommer 2016 haben die mysteriösen Ereignisse in der Show Millionen Zuschauer weltweit fasziniert. Die Verzögerung der finalen Staffel ist unter anderem auf den Streik der Autorinnen und Autoren sowie der Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood im vergangenen Jahr zurückzuführen. Die Fans sind dennoch gespannt auf das große Finale, das die packende Geschichte zu einem Abschluss bringen soll.

Die letzte Staffel wird aus acht Episoden bestehen, was eine weniger ist als in der vierten Staffel. Netflix hat bereits die Titel der Episoden enthüllt, was bei den Fans für viel Spekulation sorgt. Entgegen früherer Gerüchte wird es keinen größeren Zeitsprung in der Handlung geben: Staffel fünf setzt im Herbst 1987 an, nur ein Jahr nach den dramatischen Ereignissen der vorherigen Staffel. Damit sollen die Altersunterschiede zwischen den inzwischen älter gewordenen Darstellern und ihren Charakteren so gering wie möglich gehalten werden. Es wird erwartet, dass Netflix die Staffel in mindestens zwei Teilen veröffentlicht, ähnlich wie bei anderen großen Serienhits.

Für Millie Bobby Brown und ihre jungen Kolleginnen und Kollegen bedeutet das Ende von "Stranger Things" auch das Ende eines bedeutenden Lebensabschnitts. Viele von ihnen sind mit der Serie erwachsen geworden und haben durch ihre Rollen international Bekanntheit erlangt. Millie, die als "Eleven" erstmals in der Serie zu sehen war, hat seitdem in mehreren Filmen mitgewirkt und sich als aufstrebende Schauspielerin etabliert. Auch Finn Wolfhard (21), Sadie Sink (22) oder Noah Schnapp (20) haben durch "Stranger Things" Karrieren gestartet, die sie zu gefragten Talenten in Hollywood machen.

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

