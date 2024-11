Paris Hilton zeigt zu Thanksgiving Dankbarkeit für Familie

Für Paris Hilton (43) ist dieses Thanksgiving wohl ein ganz besonderes. Im vergangenen Jahr war gerade erst ihr zweites Baby geboren worden, demnach herrschte wohl ziemlich viel Trubel. 2024 kann die Hotelerbin das Fest in vollen Zügen und umgeben von ihren Liebsten genießen. Paris nutzt diesen Anlass, um eine niedliche Liebeserklärung an ihre Familie zu teilen. Zu einem Zusammenschnitt aus verschiedenen emotionalen und schönen Momenten auf Instagram schreibt die Blondine: "An diesem Thanksgiving ist mein Herz voll mit Dankbarkeit. Ich bin so dankbar für meine wunderschöne Familie und meine kostbaren Babys, die jeden Tag unendliche Liebe, Glück und Lachen in mein Leben bringen."

Für die US-Amerikanerin und ihre Familie ist Thanksgiving ein Feiertag mit besonderer Bedeutung. "Auf die Feier der Liebe, Zweisamkeit und all die Dinge, für die wir dieses Jahr dankbar sind. Fröhliches Thanksgiving von unserer Familie an eure", sendet die 43-Jährige gute Wünsche an alle ihre Fans. Wie genau sie den Tag verbringt, verrät sie nicht. Wahrscheinlich wird es ihr aber sehr wichtig sein, gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum ihren beiden Kindern Phoenix (1) und London (1) die Traditionen des Festes näherzubringen.

In den frühen 2000er-Jahren galt Paris als das It-Girl Nummer eins und schien auf keiner Party zu fehlen. Heute hat sich das Leben der Unternehmerin um 180 Grad gewendet. Seit 2021 ist sie glücklich mit Carter verheiratet. Im Januar 2023 erblickte ihr erstes Kind, Söhnchen Phoenix, das Licht der Welt. Im November des gleichen Jahres wurde die kleine London geboren. Beide Babys kamen durch eine Leihmutterschaft zur Welt. Wie sehr das Mama-Dasein die DJane erfüllt, weiß wohl ihr engster Umkreis am besten. So verriet ihre Schwester Nicky Hilton (41) wenige Monate nach Londons Geburt gegenüber People: "Sie ist so glücklich, sie ist so im Reinen mit sich."

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London, Ehemann Carter Reum und Sohn Phoenix

Instagram / parishilton London Hilton, Phoenix Hilton und ihre Mutter Paris Hilton

