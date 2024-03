Schwester Nicky verrät: So happy ist Paris Hilton mit Babys

Nicky Hilton (40) spricht über das Glück ihrer Schwester Paris Hilton (43), die mittlerweile Mutter von zwei Kindern ist. Im November begrüßte Paris zusammen mit ihrem Ehemann Carter Reum ihre Tochter London, nachdem sie bereits im Januar 2023 ihren Sohn Phoenix willkommen geheißen hatte. Beide Kids kamen mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Bei einer Party in Los Angeles äußert sich Nicky jetzt über den Gemütszustand ihrer Schwester. "Sie ist so glücklich, sie ist so im Reinen mit sich", teilt sie People mit. Nicky fügt hinzu, dass ihre eigenen Kinder es lieben, Cousins der Kinder von Paris zu sein.

An Thanksgiving 2023 überraschte Paris mit der Ankündigung, dass sie und Carter Reum ihr zweites Kind mithilfe einer Leihmutter willkommen geheißen hatten. Die Unternehmerin und DJane verriet das Geschlecht und den Namen ihres zweiten Kindes, indem sie ein rosafarbenes Babyoutfit mit der Aufschrift "London" teilte. "Dankbar für mein kleines Mädchen", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Nach anfänglicher Verwirrung unter den Fans bestätigte Paris in einem Social-Media-Kommentar, dass ihre Tochter bereits zur Welt gekommen ist. Zudem teilte sie ein süßes Foto ihres Sohnes und nannte ihn stolz einen "großen Bruder". Paris dokumentierte außerdem auch die freudigen Reaktionen ihrer Nichten und Neffen auf die Neuigkeiten und unterstrich damit, wie viel ihr die Familie bedeutet.

Aber warum entschied sich Paris denn eigentlich bei beiden Kindern für eine Leihmutterschaft? Hinter dieser Entscheidung steckt ein trauriger Grund. Gegenüber Romper betonte die Unternehmerin Ende 2023, dass sie sich aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung – ausgelöst durch einen Missbrauch in ihrer Teenager-Zeit – nicht bereit gefühlt habe, selbst schwanger zu sein. "Ich leide einfach sehr unter dem, was ich als Teenager durchgemacht habe", fasste die Kultblondine zusammen.

Anzeige

TikTok / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, März 2024

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de