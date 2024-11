Richard Lugners Witwe Simone bringt "Bienchen"-Honig heraus

Simone Lugner hat ein neues Projekt gestartet. Die Witwe von Richard Lugner (✝91) verkauft jetzt ihren eigenen Honig. Dieser wird "Bienchen"-Honig heißen – nach dem Spitznamen, den sie von ihrem verstorbenen Mann bekommen hat. Die limitierten Honiggläser werden am 2. Dezember im Austrian Pub im Gasometer gelauncht. Mit ihrem süßen Projekt tritt die Blondine in die Fußstapfen ihres Mannes, der als österreichischer Geschäftsmann tätig war. Dieser bewunderte immer den Unternehmergeist seiner Frau.

Der Honig soll nicht nur lecker schmecken, sondern auch einem guten Zweck dienen. Ein Teil des Verkaufserlöses wird an den Verein "Das Bienchen und die Honigmacher" gespendet. Dieser setzt sich für den Schutz der Bienen ein. Ihren Honig wird Simone am 15. Dezember am Würlacher Weihnachtsmarkt sowie am 21. Dezember in der Punschhütte der Hornbach-Filiale Krems anbieten. Lydia Kelovitz (34) wird sie beim Verkauf unterstützen. Der ehemaligen DSDS-Kandidatin wurde vor einigen Jahren eine Beziehung mit Richard nachgesagt. Der Unternehmer verneinte damals aber die Gerüchte.

Simone und Richard heirateten dieses Jahr. Leider musste sich Simone schon zwei Monate nach der Hochzeit von ihrem Ehemann verabschieden. Zu Ehren ihres Mannes nimmt Simone an der Tanzshow "Dancing Stars" teil. Richard selbst habe die Show sehr gerne geschaut und hätte Simone bei ihrer Teilnahme sicherlich unterstützt. "Ich glaube auch, dass Richard zuschauen wird und mir die Daumen drückt. Darum tanze ich hauptsächlich für ihn. Für mich auch ein wenig, aber vorrangig für Richard", erklärte Simone kürzlich bei "Fellner! Live".

