Simone Lugner zählt bei "Dancing Stars" zu Top-Verdienern

Simone Lugner, Witwe des bekannten Unternehmers Richard "Mörtel" Lugner (✝91), wird in der kommenden Staffel der beliebten ORF1-Tanzshow "Dancing Stars" teilnehmen. Das hochkarätig besetzte Format gilt seit Jahren als Highlight im österreichischen Fernsehen und sorgt regelmäßig für Begeisterung bei den Zuschauern. Die Gagen der prominenten Teilnehmer sind dabei stets ein gut gehütetes Geheimnis – kürzlich verriet jedoch ein Insider gegenüber oe24, dass Simone zu den Top-Verdienern der neuen Staffel zähle. Sollte sie es bis ins Finale schaffen, kann sie auf dem Tanzparkett wohl zwischen 30.000 und 40.000 Euro verdienen. Dabei hängt die Bezahlung aber von der endgültigen Platzierung der Tanzpaare ab. So scherzte Simone im oe24-Talk: "Reich werde ich dabei nicht. Zumindest nicht an Geld."

Für Simone steht jedoch weniger der monetäre Gewinn im Vordergrund als vielmehr die persönliche Herausforderung. Laut dem Magazin ist sie entschlossen, noch vor Drehbeginn an ihrer Fitness zu arbeiten und sich intensiv auf das harte Training vorzubereiten, das am 17. Dezember beginnen soll. Die Show, die neben tänzerischem Talent auch Ausdauer und Durchhaltevermögen erfordert, stellt für sie eine Gelegenheit dar, sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Bevor das Training startet, gönnte sich Simone aber noch eine kleine Auszeit: Gemeinsam mit ihrer Schwester Renate besuchte sie kürzlich die Vienna Comic Con, eine beliebte Convention für Comic- und Cosplay-Fans. Dort zeigte sie sich in einem professionell geschneiderten Lederkostüm als Daenerys Targaryen, Mutter der Drachen aus Game of Thrones.

Abseits ihrer Vorliebe für kreative Verkleidungen ist Simone eher für ihre zurückhaltende Art bekannt. Ihre Ehe mit Richard war zwar oft von medialer Aufmerksamkeit begleitet, doch zog sie es stets vor, ein ruhigeres Leben zu führen. Besonders nach dem Verlust ihres Mannes im vergangenen August bekommt die Teilnahme bei "Dancing Stars" für die 42-Jährige eine noch tiefere Bedeutung, da ihm die Show immer gut gefallen hat. "Ich glaube auch, dass Richard zuschauen wird und mir die Daumen drückt. Darum tanze ich hauptsächlich für ihn", erklärte sie kürzlich in der österreichischen Sendung Fellner! Live.

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone Lugner, 2024

Starpix/ Alexander TUMA Simone Reiländer und Richard Lugner bei ihrer Verlobung im Oktober 2021

