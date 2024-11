Sam Dylan und Rafi waren nach Sommerhaus-Dreh kurz getrennt

Es ist bekannt, dass bei Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) der Haussegen hin und wieder mal schief hängt. Nach den Dreharbeiten zu Das Sommerhaus der Stars stand die Beziehung der Realitystars sogar vor dem Aus: Die beiden waren sogar kurze Zeit getrennt! "Für mich war die Trennung da", berichtete Rafi im Interview mit RTL vor wenigen Tagen. Die Trennung sei aber nur von kurzer Dauer gewesen – nach zwei, drei Tagen war das Thema wieder vom Tisch. Während für Rafi das Beziehungsaus fest stand, sah Sam das eher anders. "Irgendwie ist Rafi durchgedreht und ich weiß auch gar nicht, warum. Und dann hat sich auch alles wieder geklärt", erklärte Sam.

Offenbar gibt es dahingehend noch Redebedarf zwischen den Sommerhaus-Gewinnern. Der Grund für den kurzen Break sei eine Auseinandersetzung wegen Rafis religiöser Ansichten gewesen. Diese hätte er auf Social Media deutlich gemacht, was sein Partner überhaupt nicht gut fand. "Ich stehe dazu, wo ich herkomme", machte Rafi im Interview jedoch deutlich. Ihm sei es egal, wenn er deswegen Follower im Netz verliere. "Deswegen habe ich gesagt, so einen Freund brauche ich nicht", untermauerte er seinen Standpunkt.

Vor wenigen Tagen hörte sich das alles noch ganz anders an. Sam und Rafi waren da nämlich der Ansicht, dass die Zeit im Sommerhaus sie noch enger zusammengebracht habe. "Das Sommerhaus hat uns gestärkt, weil wir jetzt noch mehr wissen, was wir an dem anderen haben", berichteten sie gegenüber Promiflash. Die Beziehungen ihrer einstigen Mitstreiter hätten hingegen während der Zeit in dem Realityformat gelitten.

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

