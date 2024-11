So ergeben sich die Promi-Gastauftritte bei "Die Discounter"

Die Serie "Die Discounter" feiert große Erfolge. In dieser Woche läuft bereits die vierte – und vorerst auch die letzte – Staffel der Mockumentary an. Neben den Hauptrollen, darunter Bruno Alexanders Charakter Titus oder Merlin Sandmeyer als Ladendetektiv Jonas, überrascht die Serie ihre Fans immer wieder mit hochkarätigen Gastauftritten. Im Interview mit Promiflash erzählt Bruno, der gleichzeitig Regisseur und Darsteller der Show ist, die Ideen für die Special Guests kommen ihm beim Schreiben des Drehbuchs. "Es soll schon auch passen. Es ist nicht so: 'Wir wollen diese Person jetzt unbedingt dabeihaben', sondern wir überlegen: 'Wer könnte in die Rolle passen?'", schildert er. Sonst könne der Gastauftritt schnell wie ein Fremdkörper in der Geschichte wirken.

Die Gastauftritte der Erfolgsserie können sich sehen lassen: In den vergangenen Staffeln besuchten bereits Stars wie Schauspieler Fahri Yardim (44), Musiker Peter Fox (53) oder Fußballer Mats Hummels (35) den fiktiven Discounter "Feinkost Kolinski" in Hamburg. Auch die Sängerin Paula Hartmann und der Schriftsteller Heinz Strunk (62) ergatterten Mini-Rollen in einzelnen Folgen. In der neuen Staffel dürfen sich die Fans unter anderem auf Besuche von Comedienne Anke Engelke (58), Realitystar Claudia Obert (63) und Rapper Ski Aggu (27) freuen. Auch das Podcast-Duo Jan Böhmermann (43) und Olli Schulz (51) kündigte bei "Fest & Flauschig" bereits an, ein Teil der finalen Staffel zu sein.

Dass die Geschichte des Hamburger Discounters nach vier Staffeln erst einmal auserzählt ist, verkündete Bruno gemeinsam mit seinen Co-Regisseuren Emil und Oskar Belton vor wenigen Tagen auf Instagram. Dort schrieben sie: "Nach vier Jahren Feinkost Kolinski Altona und Billstedt haben wir nun beschlossen, die Dreharbeiten vorerst zu pausieren. Was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Feinkost Kolinski nun passiert, wissen nur sie selbst. Und wer weiß: Vielleicht kommen wir ja irgendwann einmal wieder und schauen, ob noch jemand von ihnen an den Kassen sitzt."

Bruno Alexander auf dem Filmfest Hamburg 2024

Emil Belton, Bruno Alexander und Oskar Belton, Drehbuchautoren von "Die Discounter"

