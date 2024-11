So verwandelte sich Cynthia Erivo für "Wicked" in Elphaba

Cynthia Erivo (37) scheute keine Mühen, um für den Film "Wicked" in die legendäre Rolle der Elphaba zu schlüpfen. Täglich verbrachte die Schauspielerin mehrere Stunden in der Maske, um sich vollständig in die grüne Hexe zu verwandeln. "Ich wollte nicht, dass es digitale Bildeffekte sind. Ich wollte, dass man in Elphaba mehr als nur das grüne Mädchen sieht. Ich wollte in ihr Spiegelbild schauen und eine grüne Frau vor mir sehen", erklärt Cynthia in einem Clip gegenüber People. Das beeindruckende Zeitraffer-Video zeigt den detaillierten Prozess der Verwandlung, der bis zu vier Stunden in Anspruch genommen hat.

Das grüne Make-up sei für Cynthia mehr als nur Farbe gewesen, es war eine Erweiterung von Elphabas Identität. "Es ist nicht nur auf ihr, es ist in ihr – Teil ihres Wesens", erläutert sie in dem Video. Der maßgeschneiderte Look wurde von Maskenbildnerin Frances Hannon und Special Effects-Experte David Stoneman entwickelt und basierte auf einem nicht mehr erhältlichen Lidschatten. Zunächst wurde ein grüner Primer aufgetragen, gefolgt von einer speziell für sie kreierten "Cynthia Grün"-Airbrush-Farbe. Mit einem weiteren Farbauftrag wurden kleine Details wie Sommersprossen ergänzt, während ihre Augenbrauen wie ein Klebetattoo aufgetragen wurden. Frances fügt hinzu, dass Cynthia auch aktiv an ihrem Look mitarbeitete und sich selber manchmal die Augen schminkte.

Ein weiteres Detail, das Elphabas Äußeres prägt, sind ihre Nägel – eine Idee, die direkt von Cynthia selbst stammt. Frances erzählt, dass die Britin mit ihren markanten Nägeln am Set erschienen sei und Regisseur Jon M. Chu (45) vorgeschlagen habe, sie in das Ensemble zu integrieren. "Ich habe recherchiert und bemerkt, dass die ursprüngliche böse Hexe Nägel hatte", erklärt Cynthia gegenüber People. Auch ihre Micro-Braids, die sie als Hommage an ihre Identität als schwarze Frau trug, verliehen Elphaba eine persönliche Note und ließen die 37-Jährige noch stärker in ihren Charakter "verliebt sein". "Cynthia hat ihre eigene Elphaba mitgebracht", stimmt auch Frances zu.

