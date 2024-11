Cynthia Erivo drehte für "Wicked" ohne eine Toilettenpause

Cynthia Erivo (37), die talentierte Schauspielerin und zweifache Oscar-Nominierte, sorgt derzeit mit Berichten über ihre Arbeit am Set des Films "Wicked" für Aufsehen. Beim Dreh ihrer Stuntszenen war die "Elphaba"-Darstellerin in ein aufwendiges Kostüm gehüllt, das nicht nur aus einem schwarzen Umhang und einem spitzen Hut bestand, sondern auch ein Korsett und Gurtzeug zum Fliegen beinhaltete. Wie sie jetzt im Podcast "Sentimental Men" verriet, war der Aufwand, aus dem Kostüm herauszukommen, derart groß, dass sie den Gang zur Toilette während der Drehzeiten komplett mied. Selbst an langen Drehtagen von bis zu 14 Stunden hielt Cynthia an diesem Vorhaben fest: "Ich gehe nicht auf die Toilette – es ist einfach so!"

Cynthia erklärte weiter, dass die Tage, an denen sie das aufwendige Kostüm tragen musste, extrem ermüdend waren, da die Vorbereitungen oft bereits um 7:00 Uhr morgens begannen und sich bis in die Abendstunden zogen. Dies sei insbesondere dann der Fall gewesen, wenn ihre anspruchsvollen Stuntszenen auf dem Hexenbesen abgedreht wurden. "Sobald das Geschirr einmal angelegt ist, will man es nicht wieder ablegen, weil es ewig dauern würde, alles wieder vorzubereiten", sagte sie. Die besonders enge und damit stark bewegungseinschränkende Passform des Korsetts sei notwendig gewesen, um während der actionreichen Flugszenen ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Besonders erfreut zeigte sich Cynthia über die Besetzung von Ariana Grande (31) als Glinda. "Gott sei Dank", sagte sie in einem gemeinsamen Interview mit ihrer Filmkollegin gegenüber der New York Times. Sie betonte, außerordentlich froh gewesen zu sein, nicht mit einer der Frauen spielen zu müssen, mit denen sie für ihre eigene Rolle vorgesprochen hatte. Ariana erfüllte sich mit der Rolle als "gute Hexe des Nordens" einen lang gehegten Traum. "Sobald ich hörte, dass zu 'Wicked' möglicherweise ein Film entstehen wird, wollte ich zum Vorsprechen", berichtete sie und unterstrich damit die besondere Leidenschaft, mit der sie seit Tag eins an dem Projekt beteiligt war.

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

Anzeige Anzeige