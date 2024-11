Weed-Szene überforderte Lindsay Lohan in "Our Little Secret"

Die Schauspielerin Lindsay Lohan (38) kehrt mit einer neuen romantischen Komödie zurück und sorgt bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff. In dem Weihnachtsfilm "Our Little Secret" spielt Lindsay die Rolle der Avery. In einer Szene isst diese unwissentlich eine Tüte Weed-Gummibärchen und landet anschließend high in der Kirche. Das stellte für Lindsay eine besondere Herausforderung dar. "Ich wusste nicht wirklich, wie ich das machen soll", gestand sie im Interview mit Us Weekly.

"Our Little Secret" handelt davon, dass Avery und ihr Ex-Freund Logan, gespielt von Ian Harding (38), entdecken, dass ihre neuen Partner Geschwister sind. Deshalb müssen sie die Feiertage gemeinsam verbringen. Als Avery kurz vor dem Kirchenbesuch versehentlich zu den Weed-Gummibärchen greift, nimmt das Chaos seinen Lauf. Über die Dreharbeiten erzählte Lindsay: "Ich war wirklich nervös und fragte Leute: 'Weißt du, wie sich das anfühlt? Wie ist das?'" Ihr Kollege Ian wollte ihr helfen, wusste aber nicht genau, wie er das Thema ansprechen sollte. Letztendlich meisterte Lindsay die Szene aber dank der Unterstützung ihres Teams.

Abseits der Kameras genoss Lindsay die Zeit mit ihren Kollegen und den Spaß, den sie zusammen hatten: "Es war großartig. Es war wirklich lustig." Seit sie Mutter ist, haben Weihnachtsfilme für sie eine noch intensivere Bedeutung. "Sie waren für mich schon immer sentimental, aber jetzt sind sie noch besonderer und sentimentaler, weil ich sie mit meinem Sohn teilen kann und durch seine Augen alles neu ist", schwärmte sie. 2023 wurden die Schauspielerin und ihr Ehemann Eltern des kleinen Luai.

Getty Images Kristin Chenoweth, Lindsay Lohan und Ian Harding, November 2024

Getty Images Lindsay Lohan und Ehemann Bader Shammas im März 2024

