Seltener Pärchenauftritt von Lindsay Lohan und ihrem Bader

Diesen Anblick bekommen die Fans von Lindsay Lohan (38) nur selten zu Gesicht. Die Schauspielerin zeigte sich am Montag gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas auf dem roten Teppich im Paris Theatre in New York City. Anlass war die Premiere von Lindsays neuem Weihnachtsfilm "Our Little Secret". In funkelnden Outfits zogen die "Freaky Friday"-Berühmtheit und ihr Gatte alle Blicke auf sich: Während sie in einem durchsichtigen schwarzen Kleid mit juwelenbesetzten Muschelverzierungen strahlte, trug er stilvoll einen schwarzen Anzug mit Rollkragenpullover.

Doch nicht nur Bader stand der Blondine bei der Filmpremiere unterstützend zur Seite. Ebenso anwesend waren Lindsays Mutter Dina (62) sowie ihre Geschwister Dakota (28) und Michael Jr. (36), der von seiner Frau Nina Ginsberg begleitet wurde. Für die Fotografen posierten sie allesamt als Familie vor der Kamera und zeigten dabei ein herzliches Lächeln.

In "Our Little Secret" verkörpert Lindsay die Hauptfigur Avery, die Weihnachten dieses Mal mit der Familie ihres Freundes feiern soll. Doch tatsächlich verbringt sie die Feiertage damit auch gleichzeitig mit ihrem verhassten Ex-Freund, denn der ist mittlerweile der Freund der Schwester ihres Partners – Chaos ist also wahrscheinlich schon vorprogrammiert. Doch wie das Weihnachtsfest für Avery letztendlich wirklich läuft, können Filmliebhaber ab dem 27. November auf Netflix sehen.

Getty Images Dakota Lohan, Dina Lohan, Bader Shammas, Lindsay Lohan, Nina Ginsberg und Michael Lohan

Getty Images Lindsay Lohan im September 2024

