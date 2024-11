Chrissy Teigens Sohn Miles ist sehr wählerisch beim Essen

Model und Autorin der "Cravings"-Kochbücher Chrissy Teigen (39) hat enthüllt, wer in ihrer Familie der wählerischste Esser ist: ihr sechsjähriger Sohn Miles. In einem Gespräch mit People Magazine erzählte sie, dass Miles (6) schon seit seiner Babyzeit sehr kritisch beim Essen sei. Gemeinsam mit ihrem Ehemann John Legend (45) hat Chrissy vier Kinder: Luna Simone (8), Miles Theodore, Esti Maxine (1) und Wren Alexander (1).

Chrissy berichtete, dass sie und John erkannt haben, dass Essen für einen Sechsjährigen eines der wenigen Dinge ist, die er selbst bestimmen kann: "Es gibt so vieles, was wir ihnen sagen, was sie tun müssen, und Miles hat erkannt, dass er beim Essen die Kontrolle hat." Statt ihn unter Druck zu setzen oder ihm ein schlechtes Gefühl zu geben, versucht die Familie, geduldig zu sein. Chrissy hat außerdem festgestellt, dass Miles eher bereit ist, neue Speisen zu probieren, wenn er sie beim Kochen beobachtet: "Wenn er sieht, wie ich etwas zubereite, probiert er es eher, als wenn ich das Gleiche im Restaurant bestelle." Durch das gemeinsame Kochen hofft sie, seine Neugier auf neue Geschmäcker zu wecken und ihm die Freude am Essen näherzubringen.

Chrissy kocht leidenschaftlich gerne. Kürzlich erst ging sie eine Partnerschaft mit der Käsemarke "Maison Boursin" ein. Besonders genießt sie es, gemeinsam mit ihrer Tochter Luna Käseplatten zu kreieren. "Das Zubereiten einer Käseplatte ist für uns wie Basteln", sagte sie. "Man weiß nie, wie es am Ende aussieht, und es ist eine wunderbare Art, gemeinsam zu entspannen und Zeit zu verbringen." Generell teilt Chrissy gerne Einblicke in ihr Familienleben auf Instagram. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein niedliches Video ihrer Kinder.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Sohn Miles im September 2024

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern in Paris

