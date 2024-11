Chrissy Teigen teilt bezaubernde Videos von ihren Kindern

Für sie gibt es nichts Wichtigeres im Leben: Chrissy Teigen (38) ist eine echte Vollblut-Mama. Ihre gemeinsamen Sprösslinge mit John Legend (45) sind ihr ganzer Stolz, das zeigt sie auch gerne ihren Fans. In einem aktuellen Instagram-Beitrag teilt sie niedliche Einblicke in ihren Familienalltag. Darunter auch ein Video der kleinen Esti (1), die sich wohl die Baseballcap ihres Vaters geschnappt hat und mit ihrem Herumalbern die gesamte Familie unterhält. Außerdem sind Aufnahmen von Luna Simone (8) und Miles Theodore (6) beim Burgeressen und dem Baby Wren (1), der süß in die Kamera brabbelt, dabei. "Unser alles", betitelt das Model ihren Beitrag.

Für ihren gesunden Nachwuchs ist Chrissy unglaublich dankbar – das Kinderthema war nämlich nicht immer so unbeschwert für die 38-Jährige. Vor der Geburt von Esti und Wren erwarteten die TV-Bekanntheit und der "All Of Me"-Interpret bereits im Jahr 2020 ein weiteres Baby. Letztendlich kam alles anders: Chrissy musste ihren Sohn, der Jack heißen sollte, in der 20. bis 24. Woche abtreiben. Ein notwendiger Schritt, wie John im Podcast "Club Shay Shay" gestand. "Ihr Leben war in Gefahr", erinnerte sich der 45-Jährige und erklärte, dass Chrissy damals hätte verbluten können, wenn sie die Schwangerschaft nicht abgebrochen hätten. Der Säugling war zu diesem Zeitpunkt noch nicht lebensfähig.

Ob im Alltag mit ihren geliebten Kindern oder in schweren Situationen, das Ehepaar beweist immer wieder, dass es ein unschlagbares Team ist. 2013 gaben sie sich das Jawort – elf Jahre später ist Chrissy in ihren Popstar noch so verliebt wie am ersten Tag. Im Gespräch mit Us Weekly schwärmte sie über ihren Seelenverwandten und ihre Beziehung: "Wir sind wirklich beste Freunde. Wir mögen es, zusammen zu sein und wir haben den gleichen Sinn für Humor."

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren vier Kindern Wren, Miles, Esti und Luna

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige