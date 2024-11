Comedian Felix Lobrecht mischt in Drama-Serie "Hungry" mit

Das ZDF trifft mit seiner neuen Drama-Comedy-Serie "Hungry" den Puls der Zeit: Im Mittelpunkt der sechs Folgen mit je 15 Minuten steht die 17-jährige Ronnie, verkörpert von Zoe Magdalena, die von ihrer Mutter gegen ihren Willen in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wird. Ronnie leidet an Magersucht und trifft in der Klinik andere Jugendliche mit unterschiedlichen psychischen Problemen, darunter den bipolaren Nick – gespielt von Alessandro Schuster – und die Social-Media-süchtige Kimmi, die Evelin Schwarz verkörpert. Comedian Felix Lobrecht (35) tritt in der Serie als Caterer Tim auf, der mit humorvollen Sprüchen und unwiderstehlichen Gerichten die Station am Laufen hält.

Die Serie "Hungry" zeigt die tiefen Abgründe und zugleich die unerwarteten Hochs von Menschen, die mit schweren psychischen Erkrankungen kämpfen. Hauptfigur Ronnie hadert mit ihrer neuen Umgebung und den strengen Regeln der Klinik wie dem Süßstoffverbot und der Regel, keine Beziehungen zu Mitpatienten einzugehen. Anfangs möchte sie möglichst schnell wieder raus, doch durch die Begegnungen mit den anderen Jugendlichen beginnt sie, sich selbst und ihre Erkrankung besser zu verstehen. Die Freundschaften, die sie mit Gina – gespielt von Daria Vivien Wolf – und anderen schließt, helfen ihr, sich auf die Therapie einzulassen und einen Weg zurück in ihr altes Leben zu finden.

Zoe verkörpert nicht nur Hauptfigur Ronnie, sondern lieferte auch das Drehbuch. Da die 30-Jährige selbst an Magersucht litt, ließ sie ihre persönlichen Erfahrungen in die Serie einfließen. Sie wollte mit der Produktion ein realistisches Bild von psychischen Erkrankungen zeichnen und Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind. Dabei hat Stand-up-Comedian Felix die Chance, sein schauspielerisches Repertoire mit seiner Rolle als Tim zu erweitern. Seine Figur bringt mit Humor und Einfühlungsvermögen Leichtigkeit in die sonst schweren Themen der Serie. Ausgestrahlt werden alle Folgen der Serie am 3. Dezember auf ZDFneo. Bereits ab dem 28. November sind sie in der Mediathek abrufbar.

ZDF/ Frank Dicks/ René Arbeithuber Autorin und Schauspielerin Zoe Magdalena in der Serie "Hungry", 2024

ActionPress Felix Lobrecht, Deutscher Filmpreis 2023

