Liveprogramm: Felix Lobrecht gewinnt Deutschen Comedypreis!

Felix Lobrecht (34) räumt mal wieder ab! Der Berliner gilt als einer der beliebtesten Comedians des Landes – doch er füllt nicht nur die Arenen Deutschlands mit seinen zahlreichen Fans. Auch als Autor seines Buches "Sonne und Beton" und der Verfilmung des Bestsellers konnte er einige Preise abräumen. Und auch jetzt darf sich der Blondschopf über eine erneute Auszeichnung freuen: Felix gewinnt den Deutschen Comedypreis!

Wie Presseportal berichtet, darf sich der Hottie über seinen sechsten Comedypreis freuen. Diesen bekam er am Freitag während der letzten Show seines Programms "All You Can Eat" in Berlin von Dennis und Benni Wolter überreicht. "Bester Newcomer, zweimal bester Comedy Podcast, zweimal bester Comedian und jetzt den Preis für die erfolgreichste Liveshow – ich glaub’, ich hab Comedy durchgespielt", freut sich Felix und bedankt sich bei allen, die ihn seit Jahren unterstützen.

Auch in der neuesten Folge seines Podcasts "Gemischtes Hack" berichtete der Autor bereits von seiner Auszeichnung. "Kein Comedian hat mehr Livetickets verkauft im letzten Jahr", verkündet Felix und erzählt seinem Co-Host Tommi Schmitt (34) weiter: "Die Wolter-Twins kamen da bei mir auf die Bühne, ohne dass ich Bescheid wusste und dann hab ich den bekommen."

