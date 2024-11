Coupleontour-Nessi äußert sich zu Liebesgerüchten um Ex Ina

Was läuft da zwischen Ina (28) von Coupleontour und ihrem guten Kumpel Fabi? Erst kürzlich hat die YouTuberin Rosen von ihrem Freund geschenkt bekommen. Doch was sagt ihre Ex Vanessa (28) dazu? Einige Follower haben sich das zuletzt gefragt – und die Netzbekanntheit spricht nun via Instagram Klartext. "Viele haben mitbekommen, dass Ina rote Rosen bekommen hat und ich glaube, ein Date hatte. Ich will dazu sagen: Was ist daran verwerflich, wenn man getrennt ist, ein Date zu haben oder vielleicht jemanden gut findet? Das ist doch schön."

Weiter führt Nessi aus: "Ich habe immer gesagt, ich wünsche mir, dass sie glücklich ist und sie scheint ja glücklich zu sein und das ist das Wichtigste." Die 28-Jährige verstehe nicht, warum manche Supporter dem Ganzen so negativ gegenüberstehen. "Nur weil ich gerade niemanden habe, muss man nicht sagen, dass Ina die Böse ist oder so. Ich nehme sie da auch super-gerne in Schutz." Manche Fans werfen Ina vor, dass ihr vermeintlicher Flirt sich schon vorher in die Beziehung eingemischt habe. Nessi stellt aber klar: "Wir hatten während unserer Ehe keinen Kontakt, das ist alles erst nach der Trennung wieder entstanden." Ina habe nach der Trennung einfach eine alte Freundschaft wieder aufleben lassen.

Die Mütter einer Tochter haben im September dieses Jahres ihr endgültiges Beziehungsaus verkündet. 2021 hatte sich das Paar erst das Jawort gegeben. Doch woran ist ihre Ehe zerbrochen? "Die Zeit hat es gebracht, dass wir von einer Liebe in eine Freundschaft gerutscht sind, ohne das richtig zu merken", erzählte das einstige Influencer-Traumpaar in einem YouTube-Video.

Anzeige Anzeige

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina im September 2024

Anzeige Anzeige