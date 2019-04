Enie van de Meiklokjes (44) redet über ihr Leben als Zwillingsmama! Im Sommer 2017 kam der erste Nachwuchs der Moderatorin zur Welt. Mit ihren beiden Töchtern wurden die heute 44-Jährige und ihr Ehemann Tobias Staerbo auf einen Schlag Zweifach-Eltern. Überfordert mit den Wirbelwinden sind sie jedoch nicht – Enie verrät nun, warum es von Vorteil sein kann, zwei Kinder im gleichen Alter zu haben!

"Zwei beschäftigen sich selber. Das ist sehr praktisch. Da muss man selber nicht sehr viel machen", erklärt sie im Interview mit Gala. "Also, die Leute, die immer über ein Kind klagen, dass es so anstrengend ist, denen würde ich gerne mal einen Finger zeigen. Aber so anstrengend sind Kinder nicht", meint die gebürtige Potsdamerin. Man sollte die Situation nicht zu ernst nehmen und keine überfürsorgliche Mama sein, dann funktioniere alles bestens.

Überfordert fühlt sie sich auf jeden Fall nicht: "Es läuft super", freut sich Enie und fügt hinzu, dass es vorteilhaft sei, freiberuflich zu arbeiten. Auf diese Weise sei sie besonders flexibel. Weitere Sprösslinge wünschen sie und ihr Mann sich aktuell nicht.

Instagram / enieimturm Baby-Post von Enie van de Meiklokjes auf Instagram

Getty Images Tobias Staerbo und Enie van de Meiklokjes bei der Goldenen Kamera 2019

Getty Images Enie van de Meiklokjes beim Deutschen Fernsehpreis 2014

