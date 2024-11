Im Leo-String: Britney Spears tanzt schon wieder freizügig

Britney Spears (42) zieht mal wieder alle Blicke auf sich: In einem neuen Video auf Instagram tanzt die Popsängerin durch ihr riesiges Badezimmer. Zu dem Hit "I Am" von Christina Aguilera (43) lässt die "Gimme More"-Interpretin lasziv ihre Hüften kreisen. Für die Performance schlüpfte sie in ein knappes, durchsichtiges Kleid, das einen großzügigen Blick auf ihr braunes Bikini-Oberteil und einen Leo-String gewährte.

Für ihre Tanzeinlagen wurde die Popikone in der Vergangenheit schon hart kritisiert. Im Juli schoss beispielsweise Ozzy Osbourne (75) scharf gegen Britney. "Ich habe es satt, immer die arme, alte Britney Spears auf YouTube zu sehen. Jeden verdammten Tag tanzt sie im Internet. Es ist einfach nur sehr, sehr traurig", erklärte der Rockmusiker im "The Osbourne Podcast".

Nicht nur mit ihren wilden Tänzen macht Britney von sich reden: Die 42-Jährige schlug kürzlich einen neuen Berufsweg ein – sie versucht sich jetzt als Schmuckdesignerin. Auf der Social-Media-Plattform verkündete sie Anfang November stolz: "Meine erste Schmucklinie kommt bald! Zarte, extrem unterschiedliche und einzigartige Stücke! Ich bin so aufgeregt! Mir wird klar, wie cool es ist, eine Künstlerin zu sein, die auf so viele verschiedene Arten leidenschaftlich sein kann."

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

