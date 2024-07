"Sehr traurig": Ozzy Osbourne lästert über Britney Spears ab

Ozzy Osbourne (75) ist bekannt dafür, selten ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Podcast "The Osbourne Podcast", den er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern Kelly (39) und Jack (38) führt, lässt der Rocker sich nun über Britney Spears (42) aus. Während seine Familie sich über die Plattform TikTok unterhält und darüber diskutiert, ob Kelly jemals die trendigen Tänze der App nachmachen würde, wechselt Ozzy ganz überraschend das Thema. "Ich habe es satt, immer die arme, alte Britney Spears auf YouTube zu sehen. Jeden verdammten Tag tanzt sie im Internet. Es ist einfach nur sehr, sehr traurig", meint der "Paranoid"-Interpret überzeugt.

Wahrscheinlich bezieht der Musiker sich auf die Videos, die Britney selber von sich auf Instagram hochlädt und die immer wieder überall im Netz geteilt werden. Seine Familienmitglieder stimmen Ozzy zu und murmeln Dinge wie: "Armes, kleines Ding" und "Es zerreißt einem das Herz". Mittlerweile haben diese Kommentare auch Britney selbst erreicht. In ihrer typischen Manier teilt die Sängerin auf ihrer Plattform ein langes Statement, in dem sie sich direkt an die Osbourne-Familie wendet. Sie geht darauf ein, wie wichtig es ist, sich zu unterstützen und "gegenseitig an Orte zu führen, die der Seele beim Wachsen helfen". Abschließend nennt sie die Osbournes noch die "langweiligste Familie, die die Menschheit je kennengelernt hat" und wünscht sich, sie würden "sich freundlicherweise verpissen".

Ozzy hat im Moment größere Probleme als einen Streit mit Pop-Sternchen Britney: Der Rocker kämpft mit seiner Gesundheit, die ihm immer wieder die Pläne durchkreuzt. Im vergangenen Monat musste seine Frau Sharon (71) einen Auftritt für ihn absagen, weil der gebürtige Brite die Reise dorthin nicht geschafft hätte. Außerdem hätte das Paar die vergangenen Jahre über zurück nach England ziehen wollen, doch bisher ohne Erfolg. "Es scheint, dass jedes Mal, wenn wir bereit sind umzuziehen, etwas mit Ozzys Gesundheit passiert", hatten sie ebenfalls im Podcast preisgegeben.

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne im September 2015 in London

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

Wie findet ihr Ozzys Kommentar über Britney und ihre Videos? Ich finde sein Urteil über Britney so unhöflich und gemein! Völlig gerechtfertigt. Wie Britney sich im Netz gibt, ist peinlich. Ergebnis anzeigen



