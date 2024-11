Johnny Depp hat keine neue Flamme und genießt Single-Dasein

Schauspieler Johnny Depp (61) genießt derzeit sein Leben als Single – und ist auch nicht mit der Influencerin Jess Bordiu liiert. Das hat ein Insider gegenüber OK! bestätigt. Trotz Gerüchten über eine mögliche Romanze und angeblicher gemeinsamer Reisen nach Sevilla und San Sebastián stellt er klar, dass zwischen beiden keine Verbindung bestehe. Johnny sei glücklich als Single und date derzeit niemanden. Die Spekulationen entstanden nach der Behauptung, Jess habe sich zur gleichen Zeit wie Johnny in Sevilla aufgehalten, wo er am Sevilla Film Festival teilnahm.

Jess Bordiu, die wie Johnny auch bereits für Dior gearbeitet hat, reagierte ebenfalls auf Gerüchte von Daily Mail, sie würde den Schauspieler daten, und schrieb dazu in ihrer Instagram-Story: "Wenn ihr über mich reden wollt, dann redet über meine Arbeit, da habt ihr das Material!!" Damit deutete sie an, dass es keinen Grund für die Spekulationen gibt und sie nicht mit Johnny in Kontakt steht.

In der Vergangenheit wurde Johnny auch mit der Anwältin Joelle Rich in Verbindung gebracht, die ihn in seinem Verleumdungsprozess gegen die britische Zeitung The Sun vertrat. Ihre kurzlebige Affäre soll laut OK! von September bis November 2022 gedauert haben. Auch Gerüchte über eine Romanze mit seiner Anwältin Camille Vasquez kamen auf, die Teil von seinem Team war, das die Klage gegen seine Ex-Frau Amber Heard (38) führte. Doch sie dementierte diese Spekulationen deutlich. Gegenüber Extra sagte sie: "Ich möchte nur klarstellen: Ich bin nie mit Johnny Depp ausgegangen. Ich würde niemals mit Johnny Depp ausgehen. Ich finde, er ist ein wunderbarer Mensch, aber er ist nicht mein Typ." Laut Insidern ist Johnny momentan Single und freut sich auf künftige Projekte.

Getty Images Johnny Depp bei der "Jeanne du Barry"-Premiere in Cannes

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015

