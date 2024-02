Seltene Fotos: Keira Knightley mit Tochter Edie unterwegs!

So zeigt sie sich nicht oft! Keira Knightley (38) gelang der große Durchbruch vor rund 20 Jahren mit ihrer Rolle als Elizabeth Swann in dem Kassenschlager Fluch der Karibik. Fernab der Kameras ist die Schauspielerin aber in erster Linie die stolze Mutter von zwei Mädchen, die sie aus der Öffentlichkeit heraushält. Nun gibt es jedoch einen seltenen Anblick: Keira und ihre Tochter Edie genießen ein gemeinsames Mutter-Tochter-Date!

Auf mehreren Schnappschüssen ist das Duo zu sehen, wie es durch die Straßen Londons schlendert. Dabei hält die 38-Jährige ihren Spross an der Hand und spaziert superlässig durch die Gegend! Die Siebenjährige und auch ihre Mutter sind beide ziemlich leger gekleidet – so trägt die Kleine eine Jogginghose und einen weißen Pulli sowie eine lockere Jacke – Keira ist in Jeans, einen Mantel gehüllt und kombinierte das mit Boots. Gemeinsam scheinen die beiden eine Shoppingtour zu machen und genießen unter anderem ein Getränk.

Obwohl die Ehefrau von James Righton (40) nur selten Einblicke in ihr Privatleben gewährt, plauderte sie im vergangenen Jahr ziemlich aus dem Nähkästchen, als es um ihre Kids ging: Gegenüber Jimmy Fallon (49) in der "The Tonight Show" enthüllte Keira nämlich, dass sie ihren Kindern ihre Rollen in "Fluch der Karibik" oder "Der Nussknacker" zeigte. Ihre schauspielerische Darbietung kam bei den Mädels aber eher weniger gut an.

Anzeige

MEGA Keira Knightley mit ihrer Tochter Edie, Februar 2024

Anzeige

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Keira Knightley im März 2019 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de