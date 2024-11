Yvonne Woelke hat für Iris Klein "nur Verachtung" übrig

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) haben kürzlich ihre Beziehung öffentlich gemacht, nachdem die Scheidung von Iris Klein (57) und Peter bekannt wurde. Doch die Wogen glätten sich nicht, im Gegenteil: In einem Interview mit RTL nimmt Yvonne kein Blatt vor den Mund und teilt kräftig gegen Iris aus. "Mittlerweile habe ich leider nur Verachtung. Diese Frau ist wirklich in meinen Augen... Was soll ich sagen? Ein Monster. Ein Teufel", erzählte sie und machte damit deutlich, wie angespannt die Situation zwischen ihr und der Ex-Frau ihres neuen Partners wirklich ist.

Yvonne wirft Iris vor, das Drama absichtlich weiter anzuheizen. Die Schauspielerin erinnerte sich daran, dass sie anfangs noch Verständnis für die Mutter von Daniela Katzenberger (38) hatte. "Ich muss ja sagen, ich hatte wirklich ganz lange Mitleid mit ihr und habe mich wirklich versucht, in sie hineinzuversetzen und zu gucken, wie sie fühlt und wie sie denkt", erzählte Yvonne. Doch mittlerweile empfindet sie anders: "Frau Klein, die streut so viel Feuer. Ich kann gar nicht so viel löschen. Die wirft eine Bombe nach der anderen. [...] Also, wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, es geht doch noch schlimmer."

Yvonne, bekannt aus dem Reality-TV, hat sich durch diese Ereignisse neu orientieren müssen. Ursprünglich in der Schauspielbranche tätig, konnte sie den Hass und die Vorwürfe, mit denen sie konfrontiert wurde, nur schwer nachvollziehen. In dem Interview stellte sie klar, dass eine Versöhnung mit Iris aus ihrer Sicht unwahrscheinlich sei. Das Drama hat auch ihre Ehe mit ihrem Ex Stefan betroffen, der sich jedoch öffentlich aus den Streitigkeiten heraushält. Trotz der Auseinandersetzungen hofft Yvonne, dass nach der Scheidung zumindest eine Waffenruhe einkehren könnte. Peters eigene Karriere als Realitystar hat durch dieses Drama ebenfalls an Fahrt gewonnen, wobei er seine mediale Präsenz genutzt hat, um seine Sichtweise zu verteidigen.

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, Juli 2019

