Bizeps-Alarm: Sam Asghari will mit Oben-ohne-Clip motivieren

Sam Asghari (30) hat seine Fans diese Woche mit einem freizügigen Einblick in sein Trainingsprogramm begeistert. Der Ex-Mann von Britney Spears (42) teilte auf Instagram ein Video, in dem er oberkörperfrei sein intensives Workout im Fitnessstudio präsentiert – mit nichts weiter als einer kurzen schwarzen Sporthose und Turnschuhen ausgestattet. Neben diesen offenherzigen Bildern teilte der Fitnesstrainer auch motivierende Worte mit seinen Fans: "In zwei Monaten kann viel passieren. Gebt im Rest des Jahres alles, was ihr habt! Liebe euch alle." Da das Weihnachtsfest bevorsteht, ermutigt er seine Follower, auch in der kalten Jahreszeit am Ball zu bleiben.

Mit Übungen wie Gewichteheben und Klimmzügen gibt er seinen knapp drei Millionen Abonnenten einen Eindruck von seiner harten Arbeit im Gym. Zudem bereitet sich Sam auf seine Teilnahme an der dritten Staffel von "The Traitors" vor, die am 9. Januar auf Peacock Premiere feiert. Dort wird er neben anderen Prominenten wie Tom Sandoval, Chrishell Stause (43) und Dorinda Medley zu sehen sein.

Sam, der seine Karriere sowohl als Schauspieler als auch als Fitnesstrainer verfolgt, scheint nach der Trennung von Britney sein Leben wieder in vollen Zügen zu genießen. Das Paar lernte sich 2016 am Set eines ihrer Musikvideos kennen und heiratete im Juni 2022. Doch bereits im August des folgenden Jahres reichte Sam die Scheidung ein. Nun konzentriert er sich auf neue Projekte und seine persönliche Fitness. Mit seinem engagierten Training und seiner positiven Einstellung inspiriert er nicht nur seine Fans, sondern zeigt auch, dass er bereit ist, auf eigenen Beinen zu stehen.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Instagram / samasghari Sam Asghari, Ex von Britney Spears

