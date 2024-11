Sam Asghari reflektiert die Scheidung von Britney Spears

Sam Asghari (30) hat sich erstmals öffentlich zu seinem Leben nach der Scheidung von Britney Spears (42) geäußert. Bei der ersten amfAR Las Vegas Benefizveranstaltung für die AIDS-Forschung im Wynn Las Vegas sprach der 30-Jährige in einem Interview mit dem Magazin People über seinen Neuanfang. Gefragt, wie er sich an sein neues Leben ohne Britney gewöhnt habe, sagte Sam: "Es ist das Bett, das man sich selbst gemacht hat, und man muss lernen, darin zu liegen, es ist Teil des Lebensstils."

"Man muss einfach positiv bleiben", fuhr Sam gegenüber dem Magazine fort und fügte hinzu: "Man muss geerdet bleiben und verstehen, was die Wahrheit ist, und wirklich damit leben, anstatt sich um die Meinungen anderer Leute zu kümmern." Sam und Britney hatten im Juni 2022 geheiratet und sich am 30. Juli 2023 getrennt. Nach der Einreichung der Scheidung äußerte sich Sam in einer Instagram-Story dazu: "Nach sechs Jahren Liebe und Hingabe haben meine Frau und ich beschlossen, unsere gemeinsame Reise zu beenden. Wir werden die Liebe und den Respekt, den wir füreinander haben, bewahren, und ich wünsche ihr immer nur das Beste."

Seit der Trennung von Britney konzentriert sich Sam auf seine beruflichen Projekte. "Es gibt viele Arbeitsprojekte, die ich mache, und ich möchte, dass die Arbeit für sich spricht", berichtete er. "Ich habe ein paar Projekte gemacht und freue mich sehr darauf, sie ankündigen zu können." Sam, der in der dritten Staffel von "The Traitors" zu sehen sein wird, betonte auch, dass er keinen Groll gegen Britney hegt: "Es war ein Segen, das Leben über eine lange Zeit mit jemandem teilen zu können. Menschen wachsen auseinander und gehen weiter."

Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

