Emil Belton meistert seine Doppelrolle in "Die Discounter"

Die Amazon Prime-Hitserie "Die Discounter" kehrt zurück und sorgt auch in der vierten Runde dafür, dass vor Lachen die Regale wackeln. Emil Belton (25), der dabei nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera eine tragende Rolle spielt, plaudert im Gespräch mit Promiflash aus dem Nähkästchen. Gemeinsam mit Bruder Oskar und Kumpel Bruno Alexander übernahm er Regie, schrieb am Drehbuch mit und kümmerte sich um den Schnitt. Doch wie schafft man es, gleichzeitig vor und hinter der Kamera zu stehen? "Es ist immer schwierig, in einer Szene Regie zu führen, während man spielt. Man lässt sich fallen, kommt in einen Flow – danach checkt man die Szene noch mal am Monitor", verrät uns Emil exklusiv.

Während Emil in seiner Schauspielrolle voll und ganz aufblüht, sieht das hinter den Kulissen manchmal anders aus. "Die Regie muss öfter aus ihrer Komfortzone rauskommen", gesteht er im Interview. Doch das Trio, bestehend aus Emil, seinem Zwillingsbruder Oskar und Bruno, meistert auch unerwartete Hürden mit Bravour. Kollege Bruno bringt es charmant auf den Punkt: "Meistens sind die Dinge, die einem schwerfallen, eine Möglichkeit, etwas anders zu machen, als es geplant war." Das Geheimnis des Erfolgs scheint also in der Flexibilität und Kreativität des Teams zu stecken.

Trotz aller Erfolge müssen sich Fans vorerst auf das Ende der Serie einstellen: Die vierte Staffel wird wohl die letzte sein, wie Bruno auf seinem Instagram-Kanal preisgab. In seinem halb ironischen Statement heißt es dazu: "Nach vier Jahren Feinkost Kolinski Altona und Billstedt haben wir nun beschlossen, die Dreharbeiten vorerst zu pausieren. Was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Feinkost Kolinski nun passiert, wissen nur sie selbst." Doch die Macher scheinen eine Rückkehr nicht gänzlich auszuschließen: "Vielleicht kommen wir ja irgendwann einmal wieder und schauen, ob noch jemand von ihnen an den Kassen sitzt."

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Emil Belton, Bruno Alexander und Oskar Belton, Drehbuchautoren von "Die Discounter"

ActionPress "Die Discounter"-Schauspieler, 2022

