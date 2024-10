Gwen Stefani macht ihrem Blake eine rührende Liebeserklärung

Gwen Stefani (55) ist von ihrem Mann Blake Shelton (48) ganz hin und weg. Das Paar kennt sich bereits seit elf Jahren und ist seit 2021 verheiratet. Während eines kürzlichen Auftritts in der "The Jennifer Hudson Show" wurde die Musikerin von ihrer Gastgeberin gefragt, was ihr Liebster tut, was "dich daran erinnert, warum du dich verliebt hast. "Die Sache mit Blake ist, dass man nie einen Tag übersteht, ohne zu lachen", antwortete die Leadsängerin der Band No Doubt daraufhin wie aus der Pistole geschossen. Dann kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Es ist egal, was los ist, der Kerl hat so viel Geduld und so viel Freundlichkeit in seinem Herzen. Er macht mich jeden Tag glücklicher."

Erst im Juli plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus, dass die Turteltauben so glücklich seien wie eh und je: "Gwen und Blake geht es super. Sie sind verliebter denn je." Ihm zufolge führen sie eine Ehe wie im Bilderbuch – und das, obwohl anfangs viele Menschen an ihrer Liebe gezweifelt hätten. "Sie sind der Inbegriff eines Paares, das sich durch Gegensätzlichkeiten auszeichnet. [...] Die Leute um sie herum haben das Paar anfangs nicht verstanden, aber jetzt sehen sie, wie stark die Liebe [zwischen ihnen] ist", betonte er.

Zuvor war Gwen mit Gavin Rossdale (58) verheiratet gewesen. Die Musiker traten 2002 vor den Traualtar und bekamen drei Kinder. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Rund 14 Jahre später zerbrach ihre Ehe. Auch Blake war bereits zuvor den Bund der Ehe eingegangen: Er war etwa drei Jahre lang mit Kaynette Williams verheiratet. Danach gab er Miranda Lambert (40) das Jawort, bevor er sein Glück schließlich in Gwen fand.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im April 2024

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2023

