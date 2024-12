Rebel Wilson verabschiedet ihren geliebten Großvater im Netz

Die Schauspielerin Rebel Wilson (44) trauert um ihren geliebten Großvater, der im Alter von 97 Jahren verstorben ist. Auf Instagram teilte die 44-Jährige ein Foto von sich und ihrem Opa und schrieb dazu: "RIP Opa – 97 Jahre jung. Der beste Großvater!" Die traurige Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem Rebel ein fröhliches Familienerntedankfest mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma und Tochter Royce gefeiert hat.

Kurz davor teilte Rebel noch herzliche Bilder ihres Thanksgiving-Festes auf der Plattform. Auf einem Foto kuscheln sie und Ramona auf einer Yacht, bevor die Designerin ins Wasser springt. Ein weiteres Bild zeigt die glückliche Mutter, wie sie ihrer kleinen Tochter hilft, am malerischen Strand entlangzugehen. Dazu schrieb sie: "Fröhliches Thanksgiving an alle. So dankbar und glücklich, so eine tolle Familie zu haben! Liebe euch alle so sehr."

Die in Australien geborene Rebel und Ramona genießen seit der Geburt ihrer Tochter Royce ihr Familienglück in vollen Zügen. Erst kürzlich feierten sie den zweiten Geburtstag von Royce mit einer aufwendigen Disney-Mottoparty. Rebel teilte besondere Momente der Feier auf Instagram, darunter ein Foto, auf dem sie und Ramona gemeinsam "Happy Birthday" singen, während Royce die Kerzen auf ihrer Disney-Prinzessinnen-Torte ausbläst. In ihrem Beitrag schrieb sie: "Kann nicht glauben, dass unsere kleine Royce Lillian schon 2 ist!" Nach dem Verlust ihres geliebten Opas findet Rebel nun Trost bei ihrem engsten Kreis von Freunden und Familie, die ihr beistehen, während sie um den Verlust trauert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lilian

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce

Anzeige Anzeige